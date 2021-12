Golf apimentado

A grife GTi sempre causou furor entre os jovens, especialmente os amantes dos carros de rua com pegada esportiva. A fabricante alemã Volkswagen nunca se descuidou, valorizando ao máximo o Golf GTi. A sétima geração do hatch - que é o campeão de vendas na Alemanha - inclui a versão esportiva desde o ano passado no mercado brasileiro.

Com planos consolidados para produzir o hatch a partir de 2015 no Paraná, a Volks aproveita a importação do Golf GTi para dar o "bolo" recheado ao brasileiro. Assim, o modelo germânico traz sob o capô o motor gasolina 2.0 turbo ajustado para jogar 220 cavalos a 4.500 rpm e torque máximo de 35,7 kgfm a 1.500 rpm, auxiliado pelo câmbio automático DSG de seis velocidades com função Tiptronic. Nas aceleradas, o Golf GTi deixa qualquer um bem animado com suas respostas "agressivas". Nas paradas, a Volks oferece o sistema start/stop, já bem conhecido nos carros da faixa dos R$ 100 mil. Por sinal, o Golf GTi tem valor inicial de R$ 102.680, saltando para mais de R$ 150 mil na configuração topo da gama, com todos os itens ofertados.

Pimenta do reino A Volks usa suas armas para deixar o hatch com pacote de conforto, conectividade, tecnologia embarcada e boas doses de esportividade. Brigando no segmento dos hatches importados (Audi A3, BMW Série 1 e MB Classe A), a VW se distancia do Peugeot 308, Ford Focus, Chevrolet Cruze e do Hyundai i30.

A estratégia é ter o Golf GTi como a pimenta do reino dos hatches no Brasil. Assim, o alemão fica bem à frente dos concorrentes diretos com seu visual moderno, com grade dianteira do tipo colmeia, faróis com luzes diurnas de LED e conjunto ótico de neblina escondido em entradas laterais no para-choques, além pneus 225/45R17, LED na cor vermelha nas soleiras e nas portas, detalhes em vermelho e preto e um par de belas lanternas na traseira.

O porta-malas leva apenas 338 litros. No entanto, quem anda de Golf GTi se preocupa com outras qualidades. Para garantir o sorriso largo do motorista e dos passageiros também, a Volks equipa seu hatch com dois pacotes caros - Exclusive (R$ 16.818) e Premium (R$ 30.579) - mas essenciais para quem deseja um carro único.

De série, o modelo já vem com direção elétrica, mais leve e eficiente, freios com ABS (antitravamento), EBD (distribuição de força) e BAS (auxílio em emergências). Além disso, o hatch possui freio de estacionamento eletrônico com assistência a saídas, controle de estabilidade, bloqueio eletrônico de diferencial, sistema antiderrapagem, indicador de pressão de pneus, cintos dianteiros com pré-tensionador e sete air bags (frontais, laterais, de cabeça e de joelho para proteger todo mundo.

O pacote top da Volks inclui ar-condicionado dual zone, controle automático de distância e velocidade com limitador de velocidade e função Stop & Go, retrovisores rebatíveis, assistente de luz para farol alto, sistema de acesso ao veículo sem o uso da chave, botão para partida do motor, alarme com comando remoto e dispositivo de seleção de condução, com as opções normal, esporte, eco e individual.

Para o motorista mais desatento, há o moderno sistema Park Assist 2.0, que auxilia as manobras de estacionamento. O hatch tem ainda escapamento com saída dupla, luzes em tom avermelhado nas soleiras e emblema GTi para identificar a "pegada" esportivo na grade. Além de ser um esportivo, o Golf GTi é um carro extremamente seguro e conectado, com multimídia moderno, bluetooth e câmera de ré com imagens na telona do GPS integrado ao painel.

adblock ativo