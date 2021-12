Gol veste roupa para o Rock in Rio

Depois do Fox, a Volks decidiu incluir a série Rock in Rio no Gol também. Assim, o hatch é o segundo modelo que homenageia o festival de rock, que ocorre no mês de setembro. O Gol Rock in Rio faz parte das homenagens dos 30 anos do evento. Para garantir a exclusividade, o veículo traz um visual incrementado e mais equipamentos na lista de série.



A Volkswagen, patrocinadora do evento, valorizou o visual do Gol. A série Rock in Rio inclui faixas adesivas com as silhuetas de instrumentos musicais, espelhos retrovisores com capa na cor "Chrome Effect" e repetidores de luzes. A nomenclatura alusiva ao evento está nos para-lamas dianteiros. Seu interior ganha soleiras das portas dianteiras com aplique alusivo ao evento musical. Os pedais possuem capa de alumínio. Há ainda menções em alusão ao Rock in Rio, como detalhes em vermelho Tornado nas molduras das saídas de ar e na coifa da alavanca de câmbio, feita de couro sintético. Os bancos são revestidos com tecido e há costuras vermelhas com pespontos simples, além da etiqueta "Rock in Rio".



O Gol Rock in Rio custa R$ 45.810 e traz um pacote similar ao da versão Comfortline. Tem motor 1.0 Total Flex, com 76 cv (etanol). De série, o Gol traz rodas de 15 polegadas Gobi e pneus 195/55 R15, rádio CD-Player com sistema Bluetooth e entradas SD Card, USB e auxiliar, faróis duplos com máscara negra, para-sois iluminados, alto-falantes e alças no teto.





O hatch vem ainda com sensores de estacionamento (park pilot) traseiro com OPS (Optical Parking System), volante multifuncional revestido de couro e com costura vermelha e inclui os comandos de som e do I-System (com ECO-Comfort), item também oferecido de série.

O Gol Rock in Rio tem cinco opções de cores disponíveis: as sólidas Branco Cristal, Vermelho Flash e Preto Ninja; e as tonalidades metálicas Azul Night e Prata Sírius.

