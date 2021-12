Gol muda e quer voltar a liderança

Líder de vendas por longos 23 anos no Brasil, o Gol mudou. A Volkswagen apresentou a dupla Gol e Voyage, ambos remodelados para reposcionar os dois modelos no mercado nacional. A missão é das mais dura: retornar ao topo da liderança, perdida para o Fiat Palio em 2014 e, no ano passado, para o Chevrolet Onix. Por isso, a Volks investiu em um novo visual, acabamento diferenciado no painel de instrumentos e a intrudção do motor 1.0, de três cilindros, no hatch Gol.

Usando o mesmo motor com tecnologia moderna de três cilindros já ofertado no compacto up!, o Gol entra no mundo da conectividade, com novo sistema de multimidia. O Voyage sai por a partir de R$ 43.790, etem ainda a versão com motor 1.6 total flex. O hatch Gol 2017 tem valor a partir de R$ 34.890 e já vem airbag duplo e freios ABS com EBD. Com ar-condicionado e direção hidráulica, o preço salta para R$ 34.890.

OBS: Informações do repórter Marcos Case, enviado para o lançamento da Volkswagen em São Paulo

adblock ativo