Gol está há mais tempo como líder no Brasil

O Brasil tem pelo menos 21 modelos hatchs, excluindo os futuros Etios e HB20, no segmento dos compactos. De 1980 para cá, a Volkswagen já produziu mais de sete milhões de unidades de Gol para o Brasil e outros países no mundo. Líder há 25 anos, o VW Gol é o modelo com maior tempo na lista dos carros mais vendidos no País. No primeiro semestre de 2012, registrou 126.557 emplacamentos contra as 118.715 unidades do Fiat Uno.

adblock ativo