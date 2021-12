Gol comemora oito milhões de unidades produzidas

Aos 37 anos de idade e em sua terceira geração (a Volkswagen jura que é a sexta), o Gol bate o recorde de veículo nacional há mais tempo em produção depois da Kombi e o que teve maior número de unidades produzidas: oito milhões no total, mais que o dobro do Fusca. Foram 6,6 milhões de veículos vendidos no Brasil e 1,4 milhão destinados ao mercado de exportação. Historicamente, foi o primeiro carro nacional equipado com injeção eletrônica (1988), o primeiro a ganhar motor 1.0 de 16 válvulas (1997) e o primeiro popular com motor flex (2003). A cada um minuto, um Gol sai da linha de produção de Taubaté, no interior paulista mesmo tempo que você levou para ler este primeiro parágrafo.

GOL 1980

“O Gol é o maior sucesso da indústria automotiva nacional por sempre ter se reinventado, traduzindo o gosto dos brasileiros em suas inovações. O Gol está em todos os locais do Brasil: nas grandes cidades, ou nas estradas de terra mais distantes. É um carro versátil, com robustez e qualidades comprovadas, além de ter a conectividade como um dos seus diferenciais”, diz David Powels, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul.

Gol 1995

História de geração a geração

A questão das gerações é polêmica, pois a cada renovação estética a Volkswagen chamou de "nova geração", mas fato é que o carro está em sua terceira etapa de vida e acompanhou as mudanças de gosto do brasileiro evoluindo sem muito alarde, ao gosto alemão. Lançado em 1980, o Gol era uma evolução em termos de design combinando o estilo do Passat com um projeto mais simples e com preço acessível, mas preservou o motor do Fusca 1300 refrigerado a ar, depois melhorado para a versão 1600 com até dois carburadores. A partir dele vieram a Saveiro, a Parati e o Voyage, que também fez sucesso em vários países do mundo, inclusive nos EUA.

Em 1985 ganhou o motor refrigerado a água e não parou de evoluir gradativamente. Em 1994 veio a segunda geração mais espaçosa e mais bonita com linhas arredondadas, que teve uma boa reestilização chamada "Geração III". Em 2008 chegou a terceira geração, mais moderna e arrojada, com um conceito de produção moderno que melhorou sua qualidade, evoluindo a cada nova geração, ops, reestilização. Ainda assim, o Gol mostrou ser um coringa para a Volkswagen com inúmeras versões populares como o 100 (equipado com motor CHT de origem Ford), e os esportivos GTS, GTi e TSi, para não falar de versões especiais como Rallye, Rolling Stones e o Copa, que reaparece a cada quatro anos)

Ele não é mais o carro mais vendido do país desde 2015, mas segue muito competitivo embora na sétima posição segundo o ranking da Fenabrave. A liderança está com o Chevrolet Onix, desde então, seguida pelo Hyundai HB20, Renault Sandero e Ford Ka.

Gol 2008

