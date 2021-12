Gol 2017 briga por seu espaço

O hatch Gol ficou quase 30 anos no topo das vendas no Brasil. Com a chegada de novos modelos, modernos e com a opção da tecnologia de três cilindros, mais eficiente, potente e econômica, a Volkswagen perdeu o bonde no segmento de entrada no país.

Na briga dos hatches compactos, é necessário ter novidades. A Volks correu contra o tempo e oferece o Gol 2017 na versão Trendline com carroceria de duas portas. Tem visual renovado, novo multimídia para conectividade e o motor de 3 cilindros 12V similar ao do pequeno Up. Aspirado e flex, o propulsor tem fôlego e gera 82 cavalos e torque máximo de 10,4 kgfm entre 3.000 e 3.800 rpm, auxiliado pelo câmbio manual de cinco marchas.

A TARDE Autos andou por 15 dias basicamente em situação urbana para conferir que o Gol de três cilindros ficou espertinho no trânsito.

Uma certeza é que o hatch da Volkswagen não terá mais o volume de vendas para chegar ao topo dos mais vendidos. No mercado, modelos como o Hyundai HB20 e o líder Onix, da Chevrolet, são maiores, bem equipados, de mecânica ajustada (direção elétrica) e visual mais atual.

Simplicidade

No passado, o Gol reinou e era a melhor opção no mercado. Hoje, é mais um hatch. Mesmo assim, a Volks reúne qualidades para posicionar o Gol em nono lugar na lista dos 10 carros mais vendidos no país. Entre os hatches, fica atrás ainda do Ford Ka (3º), Fiat Palio (6º) e Renault Sandero (7º lugar).

O Gol Trendline preza pela simplicidade. Seu pacote de série não é dos mais generosos. Esqueça o sistema de ar-condicionado e os retrovisores são manuais. O ar-condicionado sai por R$ 2.940. De fábrica, já vem com direção hidráulica, freios com ABS e EBD, airbag duplo, pneus 175/70 R14, alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista, luz de freio (brake light) e antena no teto. O hatch tem ainda faróis com máscara escurecida, lavador e limpador do vidro traseiro, para-sol com espelho para motorista e passageiro, preparação para som com fiação, retrovisores com comando interno manual, tomada 12V no console e travamento e vidros elétricos nas portas. A Volks cobra R$ 35.960 e R$ 37.950 (quatro portas).

É cada vez mais difícil chegar novamente ao topo das vendas. Mas, a Volks oferece um hatch justo em sua versão de entrada e de carroceria de duas portas. O Gol ainda é um carro bom de revenda. Tem uma mecânica confiável e de fácil manutenção. No dia a dia, o hatch anda bem. Seu novo motor de três cilindros empurra com vontade os 901 kg do carro. A Volks equipa o Gol com sistema "E-Flex" de partida a frio sem o reservatório adicional de gasolina. Indica assim que o motor é mais moderno e isto é essencial na briga dos hatches compactos.

