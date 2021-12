GM renova Spin de olho em público fiel

Com seis anos de mercado e 200 mil unidades vendidas, o Chevrolet Spin ganha a esperada revisão do seu polêmico design e pequenas inovações mecânicas para deixá-lo mais competitivo. Mais parecido com o Cobalt e com os SUVs da marca, o Spin não perde sua identidade de minivan espaçosa e ainda que não tenha um conjunto mecânico renovado, segue competitivo em preço diante dos concorrentes. Com preços entre R$ 64,9 mil e R$ 84,9 mil, conheça as principais mudanças da veterana Chevrolet.

Design melhora

É o fim do estilo polêmico. A GM melhorou a dianteira com grade integrada ao conjunto ótico, que no modelo LTZ ganha luzes diurnas em LED. Mas a Chevrolet não a transformou em um pretenso SUV: “o cliente queria nuances de crossover, de SUV, e a gente mexeu em todos os ângulos do carro”, destacou Rodrigo Fioco, gerente de Marketing e Produto.

A traseira ganhou novos para-choques, e nas versões topo de linha (LTZ e Activ), identidade própria com filete que imita aço escovado ou uma barra cromada. Nas laterais nada mudou, privilegiando o bom acesso ao interior.

Interior

No interior o cluster já conhecido no Tracker é novidade e tem velocímetro e conta-giros analógicos, barra vertical do nível de combustível e painel digital com mostrador de marcha, consumo e hodômetro. Mas é só. No restante, do banco alto herdado do Onix agora em dois tons ao o acabamento em plástico, tudo fica igual. Na versão Activ pequenos detalhes cromados no puxador de porta, saída de ar condicionado que tem controle apenas manual e preto brilhante ao redor da alavanca do câmbio estão presentes. Os bancos traseiros ganharam trilhos para facilitar o acesso e foram redesenhados para melhorar o espaço interno. Poderia ser melhor o alinhamento das peças no interior que apresentam rebarbas e o silêncio a bordo.

Segurança e conectividade

O sistema MyLink com 30 serviços de concierge continua eficiente assim como a conectividade com smartphones Android e iOS. Mas o carro merecia mais uma entrada USB ou portas de carregamento traseiro, já que seu foco é principalmente o mercado de taxistas e hoje, motoristas de aplicativos.

Apenas com os obrigatórios airbags dianteiros e freios ABS, o Spin ainda não foi submetido a teste de colisão promovido pelo Latin NCap nem conta com controle de estabilidade e tração ou assistente de partida em rampas.

Velho propulsor

O motor do Spin em todas as versões é o 1.8 SPE/4 8V flex de 111cv, associado ao câmbio manual ou automático de seis marchas. Segundo a GM, melhorias nos softwares do veículo deixaram o comportamento dinâmico mais acertado para o conforto e economia de combustível.

De série a minivan conta com ar-condicionado, direção elétrica progressiva, sensores de chuva que aciona os limpadores, alerta de luzes acesas, sensor de luz e de estacionamento, controle de cruzeiro e câmera de ré com sensor.

