GM lança S10 comemorativa aos 100 anos das Pickups da marca

A Tarde Autos foi o único veículo do nordeste convidado para conhecer a Chevrolet S10 100 years, edição comemorativa e alusiva ao centenário das utilitárias da marca e que terá apenas 450 unidades. A primeira unidade fará parte de um leilão e a centésima será preservada pela General Motors. A unidade de São José dos Campos prepara “taylor made” as 15 Pickups especiais por dia para atender a demanda.

Baseada na versão High Country, a mais cara da gama, ela traz visual diferenciado com logotipo que relembra as pickups dos anos 1920, emblema lateral de inspiração igualmente Vintage, capota marítima azul com logo em baixo relevo, rodas diferenciadas aro 18, e interior exclusivo com inscrições da série nas portas, câmbio e no acabamento que é bem sóbrio para combinar com a cor externa azul Steel, única disponível.

A mecânica é a mesma 2.8 turbodiesel com 200cv e 51kgfm de torque máximo, câmbio automático de seis velocidades e tração 4x4. De série ela tem direção elétrica, controle de tração e estabilidade, monitoramento de pressão dos pneus, rodas de liga leve de 18 polegadas, sensor de chuva, ar-condicionado automático, volante multifuncional, bancos revestidos de couro, acendimento automático dos faróis, multimídia MyLink com conectividade para Android Auto e CarPlay e sistema OnStar. A novidade está disponível nos concessionários por R$ 187.590 em versão única.

100 anos de tradição

A Chevrolet não foi a primeira a oferecer uma pick-up no mercado. Seus utilitários surgiram em 1917 de olho na grande demanda por transporte de pequenos itens para o comércio das cidades. A partir do automóvel, como a Ford fez com o T, a Chevrolet usou seu modelo 490 com 2.800cc e 24cv removendo parte da carroceria. Ali foram instaladas pranchas traseiras e assim surgiu a Light Delivery em 1917. Em 1925 o primeiro veículo da marca no Brasil era um furgão, e as versões montadas aqui seguiam o padrão norte-americano especialmente após 1948. Com a linha Thriftmaster, as Pickups fizeram sucesso no Brasil com motor seis cilindros 3,5 litros e 92cv recebendo apelido de “Boca de Sapo”. Nos anos 1950 veio a 3100 apelidado de “Marta Rocha”, referência a uma miss Universo de quadris largos, com motor Jobmaster 261 com 142cv.

Com a indústria nacional de veículos, após 1956, a GM lançou a Chevrolet Brasil 3100, junto com a Amazona, Alvorada e Corisco em uma linha comercial completa. A linha de sucesso com produtos como a C10, D20, Veraneio entre outras inclui modelos marcantes como a S10, fabricada no país após 1995, depois da importação de um lote da SS10 dos Estados Unidos. Na sua segunda geração, a S10 não é a mais vendida atualmente, mas o feito de 85 milhões de Pickups fabricadas justifica a versão especial, que deve se tornar objeto de coleção entre seus compradores.

GM lança S10 comemorativa aos 100 anos das Pickups da marca | Foto: Divulgação/ATarde

