GM lança Bolt e Camaro 2019

Ainda longe do momento de lançar a esperada nova família de motores para o Onix e Cobalt, a GM apostou em dois modelos de nicho e na própria história para rechear o estande do Salão do Automóvel.

Com porte de Honda Fit, o Bolt é um monovolume que chega ao mercado com atributos interessantes: é o modelo elétrico com a maior autonomia deste primeiro momento de carros ligados à tomada. Tem motor equivalente a 200 cv com e 27kgfm de torque e autonomia de 380 quilômetros com uma recarga e preço a partir de R$ 175 mil.

O Novo Camaro também foi apresentando com discreto facelift e a esperança de vender mais que o Mustang. O motor é o mesmo V8 6.2 litros de 461cv.

Outras atrações do estande estão na própria linha da Chevrolet como o Cruze SS de apelo esportivo, Onix Sound e versões para todos os carros GM que a partir de 2019 terão internet 4G com wi-fi por meio de um chip conectado à multimídia. Até o Opala ganhou espaço no Salão já que o clássico celebra 50 anos de lançamento exatamente durante o evento.

