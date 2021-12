GM diz que será a primeira a obter lucro com carros elétricos

A General Motors está pronta para se tornar a primeira fabricante a obter lucro dos veículos elétricos, disse nesta segunda-feira, 1º, um executivo da companhia.

A empresa lidera no setor, reduzindo o custo de veículos elétricos e ao oferecer uma versão acessível, informou Mark Reuss, vice-presidente para desenvolvimento de produtos na GM.

Os engenheiros têm trabalhado para melhorar a eficiência da bateria, já que não requer tanta energia mover um veículo mais leve, disse.

"Esse é o mantra dentro do desenvolvimento do produto. Isso é no que todos os nossos engenheiros estão trabalhando", disse Reuss a jornalistas.

Enquanto a GM aumenta sua produção de veículos elétricos, particularmente na China, onde têm planos de introduzir 10 modelos diferentes para 2020, o que ajudará a baixar o custo das baterias.

"Sabemos que os clientes gostariam de dirigir carros elétricos, mas que não querem gastar, e por isso seremos a primeira companhia a produzir veículos elétricos rentáveis que a gente possa pagar", disse Reuss.

