GM convoca recall da S10 por risco de incêndio

A General Motors (GM) inicia sexta-feira, 31, o conserto de 43.971 unidades da picape S10 para corrigir defeito que pode provocar incêndio no veículo. É o sexto recall feito por uma fabricante de automóveis e comerciais leves em outubro. Com mais essa convocação, chega a 45 o total de campanhas realizadas neste ano, envolvendo 584,5 mil veículos, dos quais 6,3 mil são motocicletas. O número é 56,8% maior do que de igual período do ano passado.

O recall da S10 envolve modelos 2012, 2013 e 2014 fabricados entre 13 de junho de 2011 e 11 de outubro de 2013. Segundo a fabricante, há risco de vazamento de combustível no compartimento do motor, que pode resultar em incêndio. O problema é resultante de um atrito da tubulação de combustível com a presilha separadora das mangueiras de aquecimento ou com o chicote elétrico do sensor de pressão de ar, o que pode danificar a tubulação de combustível.

As concessionárias da GM vão providenciar gratuitamente o reparo ou a substituição da tubulação de combustível.

