GM comemora a produção de 500 milhões de carros

A General Motors é a primeira montadora de veículos a atingir a marca de 500 milhões de carros produzidos no mundo. Fundada em 1908, a empresa centenária é referência da indústria automotiva global e hoje comercializa veículos das marcas Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall e Wuling em 30 países e tem operações comerciais em 140 mercados. A comemoração aconteceu sob o comando da CEO Marry Barra, em Kansas, nos Estado Unidos.

Marry Barra agradeceu aos consumidores dos 500 milhões de GM. "Em 2015, esperamos vender mais de 1.000 novos veículos por hora, 24 horas por dia. São aproximadamente 10 milhões de veículos, o maior volume de nossa história. Eu analiso este número como 10 milhões de oportunidades de provar que tipo de empresa nós somos e de dizer muito obrigada'', disse Marry Barra.

A celebração dos 500 milhões de veículos produzidos aconteceu simultaneamente em vários mercados. No Brasil, a cerimônia ocorreu na sede da Associação Brasileira de Concessionários Chevrolet (Abrac), onde um cliente foi escolhido para receber um Cruze Sedan 2015. Uma comissão julgadora analisou histórias de clientes sul-americanos com grande afinidade com a marca. Foi premiado o casal Amandio Palhares e Joselle Pinheiro, proprietários de uma Chevrolet S10. Adeptos de aventuras, eles viajaram 65 mil quilômetros (ida e volta) de Goiânia até o Alaska, estado norte-americano que faz fronteira com o Canadá. A viagem durou nove meses e percorreu 16 países.

Mercado brasileiro

A General Motors, que atua como Chevrolet no Brasil, comemorou em janeiro deste ano, 90 anos de atividades no Brasil e a produção de 14,5 milhões de veículos. No ano passado, a empresa anunciou o maior plano de investimentos de sua história no país, no montante de R$ 6,5 bilhões (2014 a 2018).

Modelos mais produzidos pela GMB, por família*

Corsa - 3 milhões de unidades

Celta - 1,8 milhão de unidades

Chevette - 1,4 milhão de unidades

*não inclui CKD

Produção da General Motors no mundo

1964 - 100 milhões de unidades produzidas

1978 - 200 milhões de unidades produzidas

1991 - 300 milhões de unidades produzidas

2003 - 400 milhões de unidades produzidas

Fonte: General Motors

