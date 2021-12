GM comemora 90 anos no Brasil

A General Motors comemora na próxima segunda-feira, 26, 90 anos de atividades no Brasil e a produção de 14,5 milhões de veículos. Ao mesmo tempo dá início a execução do maior plano de investimento anunciado pela empresa no país para um quinquênio: R$ 6,5 bilhões. O montante será aplicado no desenvolvimento de novos produtos, na atualização da linha de veículos e no desenvolvimento de tecnologias ligadas à eficiência energética e conectividade.

O mercado no Brasil só perde para China e Estados Unidos. No ano passado, foram emplacados aproximadamente 580 mil automóveis Chevrolet no país. Assim, a marca se tornou, pelo segundo ano consecutivo, líder absoluta no segmento de varejo. Os produtos de maior destaque no período foram o Onix e o Prisma, que bateram recordes de vendas.

Ao todo são 14 modelos dos mais variados segmentos, do sedã Classic 1.0, o mais acessível da gama, até o superesportivo Camaro SS V8, o mais potente, com 406 cavalos. A picape S10 é o veículo com maior número de configurações: são 133 combinações, entre versões de acabamento, tipo de carroceria, motorização e cor externa.

Desde a montagem do primeiro Chevrolet em um galpão no bairro paulistano do Ipiranga, em 1925, até o início de janeiro, 14,5 milhões de veículos GM foram produzidos no país. Isso representa aproximadamente um quarto do montante total de automóveis feitos localmente.

O primeiro carro nacional de passeio da Chevrolet foi o Opala, apresentado em 1968. Outros modelos que marcaram a história da marca foram lançados posteriormente, como o Chevette, a D20, o Monza, o Kadett, o Corsa, o Vectra, o Omega e o Astra.

Além de veículos, a GM chegou a produzir paralelamente outros tipos de produtos, como baterias, aparelhos de ar-condicionado e até geladeiras (quem se lembra das famosas Frigidaire). Mais de 2 milhões delas foram feitas dos anos 50 aos 70.

A companhia possui três complexos industriais de produção de veículos no Brasil: São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS). Conta ainda com unidades em Mogi das Cruzes (produção de componentes estampados e peças), Sorocaba (centro logístico) e Indaiatuba (campo de provas), todas no Estado de São Paulo, além de um Centro Tecnológico, em São Caetano do Sul (SP), com capacidade para desenvolvimento completo de novos veículos. A subsidiária brasileira é um dos quatro centros mundiais na criação e desenvolvimento de veículos, nos campos da engenharia, design e manufatura.

A GM do Brasil tem também em Joinville (SC) linhas industriais de onde saem motores e cabeçotes de alumínio.

Para comemorar os 90 anos, a marca já adianta que as mais de 600 concessionárias Chevrolet irão receber novidades em breve. Uma delas é a linha de bicicletas da marca, inicialmente composta por um modelo mountain bike e uma articulável que cabe até no bagageiro de carros compactos.

