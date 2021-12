GM apresenta Cobalt 1.8 em versões automática e manual

A Chevrolet apresentou nesta semana o novo Cobalt: o 1.8 Econo.Flex. O carro, que foi lançado no final de 2011 como 1.4 Econo.Flex, chega agora na opção com motorização renovada, além do modelo automático. Um dos maiores atrativos do Cobalt foi mantido: o porta-malas com a maior capacidade do segmento, 563 litros.

Segundo a montadora, os veículos devem chegar nas concessionárias entre o fim de agosto e as primeiras semanas de setembro. Os preços serão de R$ 43.690 para a versão LT manual e R$ 46.690 para a automática. Já a top de linha, a LTZ, vem com custo de R$ 46.990 no modelo manual e R$ 49.990 no automático.

O Cobalt 1.8 Econo.Flex desenvolve a potência de 108 cavalos com etanol e 106 cv com gasolina (5.400 rpm). Já o torque é de 17,1 kgf.m (etanol) e 16,4 kgf.m (gasolina) a 3.200 rpm.

Modelos

A versão LT é equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador traseiro, air bag duplo frontal, coluna de direção com regulagem de altura, freios ABS com EBD, grade dianteira cromada, alarme anti-furto, computador de bordo e luz de leitura para os passageiros do banco de trás. Ela também possui spoiler traseiro e calotas com design diferenciado. No modelo LT automático, o volante vem em couro, além de piloto automático com botões de acionamento no volante.

Já o Cobalt 1.8 Econo.Flex LTZ traz, além dos itens do LT, farol de neblina dianteiro, rodas de liga leve, maçanetas internas e comandos do ar-condicionado cromados, volante com revestimento em couro e controles de rádio e celular, espelhos retrovisores com regulagem elétrica, acionamento elétrico para todos os vidros, sensor de estacionamento e rádio AM/FM com leitor para CD/MP3, Bluetooth e entrada USB. Também é equipado com rodas de liga leve com design exclusivo e acabamento diamantado, o mesmo aerofólio traseiro do LT, faróis dianteiros com máscaras levemente escurecidas (dark chrome) e lanternas traseiras diferenciadas. Na versão automática, também vem com piloto automático com botões de acionamento no volante.

IPI

Este final de semana é o último com IPI reduzido. Por isso, no sábado e no domingo (25 e 26 de agosto), a Chevrolet realiza o tradicional "Feirão de Fábrica" na unidade da General Motors em São Caetano do Sul (SP).

O feirão contará com várias promoções e condições de financiamento, além do atrativo do IPI. Todos os carros da Chevrolet poderão ser financiados em até 48 meses para pagamento.

Serão expostos veículos como o Spin, de cinco e sete lugares, os Sonics hatch e sedã, os Cruzes sedã e Sport6 (hathback), o Cobalt (com motor Econo.Flex 1.4) e a picape S10. Os clientes poderão participar de um test-drive com os automóveis.

