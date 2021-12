GM anuncia recall do Chevrolet S10 e Trailblazer Diesel

A General Motors (GM) do Brasil anunciou um recall dos veículos Chevrolet S10 e Trailblazer Diesel 2014 após ter constatado a possibilidade de atrito de um cabo com a aresta metálica da bandeja da bateria, o que pode provocar curto-circuito. "O defeito pode acarretar um desligamento involuntário do motor e incêndio no compartimento do motor, com risco de colisão do veículo e de queimadura em seus ocupantes e em terceiros", diz a montadora.

De acordo com a empresa, estão convocados os proprietários de veículos Chevrolet S10 e Trailblazer Diesel 2014 produzidos entre 25 de janeiro a 02 de outubro de 2013, com numeração de chassis de EC400001 a EC415117. Os proprietários devem procurar um distribuidor autorizado para inspeção e eventual substituição do cabo de bateria, sem custo.

Para o agendamento da vistoria, a GM disponibiliza o telefone 0800 702 4200 e o site www.chevrolet.com.br.

