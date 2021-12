GM anuncia recall de Onix e Prisma por bancos dianteiros

A General Motors do Brasil convocou nesta terça-feira, 8, os proprietários dos veículos Chevrolet Onix e Prisma 2013, fabricados de 20 a 23 de maio, a comparecer a uma concessionária da marca para inspeção e eventual substituição da estrutura do encosto dos bancos dianteiros.

No comunicado, a empresa informa ter constatado "uma não conformidade no processo de soldagem entre o reclinador e a estrutura do encosto dos bancos dianteiros". De acordo com a General Motors, isso pode ocasionar a movimentação involuntária do encosto, com risco de acidente e de danos materiais. A GM disponibiliza o telefone 0800 702 4200 e o site www.chevrolet.com.br para mais informações e agendamento do serviço.

