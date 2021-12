GM anuncia R$ 4,5 bilhões em investimentos no Brasil

A General Motors (GM) anunciou que vai investir R$ 4,5 bilhões no Brasil entre 2018 e 2020 nas unidades em São Caetano do Sul (SP), Joinville (SC) e Gravataí (RS). O plano foi revelado pelo presidente da montadora na América do Sul, Carlos Zarlenga, em uma reunião com o presidente da República, Michel Temer.

Os valores fazem parte dos R$ 13 bilhões em investimentos planejados até 2020 pela multinacional no país, que já foram anunciados em 2014. A GM ainda vai aportar R$ 1,2 bilhão em São Caetano do Sul (SP) e R$ 1,9 bilhão na fábrica de Joinville (SC), onde são produzidos motores e cabeçotes.

Os novos investimentos vão contribuir para ampliar a competitividade das operações no Brasil e preparar a GM Mercosul para se tornar uma plataforma de exportação global.

“No ano, a indústria automotiva está crescendo ao redor de 4%, e a GM tem crescido 13%. Estamos tendo uma participação boa de mercado. Os produtos estão funcionando muito bem em termos de vendas e, então, continuamos investindo num dos maiores mercados automotivos do mundo”, declara Zarlenga.

