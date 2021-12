GLA ganha motor de 211 cv

Com produção programada para o segundo semestre de 2016 na futura fábrica de Iracemápolis (São Paulo), o crossover GLA cresce em opções no mercado nacional. Depois de ser lançado em setembro de 2014 no Brasil, o utilitário da Mercedes-Benz ganha mais duas versões (250 Vision e 250 Sport), aumentando para sete configurações, incluindo o 45 AMG com motor de 360 cavalos.

A Mercedes traz como grande atrativo o motor inédito 2.0 turbo a gasolina com 211 cavalos e torque de 350 Nm, acoplado ao câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem. O conjunto mecânico é o mesmo nos dois modelos, que se diferenciam no pacote premium. O GLA 250 Vision sai por R$ 171.900 e traz itens como start/stop, faróis bi-xenônio com LED, teto solar panorâmico, ar-condicionado dual zone digital, 7 airbags, freios ABR com assistente de arranque em rampa, bancos em couro, ajuste elétrico do banco para o motorista e rodas de liga de 18". Destaque para o multimídia com função command online com GPS e o active parking assist, que identifica vagas disponíveis e realiza as manobras em locais apertados.

Custando R$ 189.900, o GLA Sport incorpora um kit visual AMG e ainda equipamentos-extras, garantindo um pouco mais de exclusividade com rodas de 19 polegadas, bancos (motorista e carona) com regulagem elétrica, multimídia com câmera traseira, sistema de partida sem chave, porta-malas com detector de obstáculo e botão para fechar o compartimento de carga - são 421 litros de capacidade.

Em um trajeto de 300 km entre as cidades de Campinas e Itatiba, Classiautos andou nas duas versões do GLA. A Mercedes-Benz garante o padrão premium no GLA, o seu SUV de entrada - há a oferta das Classes M, G, GL, GLK, ML.

O test drive transcorreu de maneira confortável a bordo do novo GLA 250 Sport. O carro tem um visual mais esportivo, incorporando elementos do pacote visual AMG nos para-choques, frisos cromados, rodas com desenho inovador e detalhes que enaltecem a esportividade. O motorista tem à disposição um volante multifuncional, controles dos sistemas e componentes do multimídia e do veículo no visor e um painel de instrumentos com belos mostradores. Não há esforço algum para dirigir e saber informações do veículo.

A marca alemã anunciou ainda a chegada da versão GLA 200 Style, o novo modelo de entrada da família. Chega com motor 1.6 turbo, de 156 cv, a mesma caixa de câmbio e itens como rodas de 18", banco em couro sintético, dispositivo de detecção de sonolência, freios com assistente de arranque de rampa e sete airbags. Tem preço sugerido de R$ 128.900.

Além disso, a MB oferece o GLA 200 Advance (R$ 136.900), GLA 200 Vision (R$ 154.900) e GLA 200 Black Edition (R$ 157.900). Já o topo da gama é a esportiva GLA 45 AMG (R$ 298.900) o motor de 2.0 turbo de 350 cavalos de potência. As revendas de todo o Brasil estão com uma ação para a comercialização dos modelos com entrada de 50% do valor, mais 24 parcelas com taxa zero no financiamento do veículo.

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

