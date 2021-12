GLA 200 Enduro

Na marca da estrela de três pontas, que se orgulha de ser líder em todos os segmentos onde atua no Brasil, há dois personagens que se destacam em um mercado de luxo crescente: o sedã Classe C e a linha GLA. No caso do crossover, que avaliamos durante 500 quilômetros, o visual esportivo é um mero detalhe, já que na versão atual ele ganhou a grade perfurada do GLS e mudanças sutis nas lanternas, que refletem microcristais, e nos faróis redesenhados. Vai além. Começa pela carroceria sem pretensão de ser um SUV, como o Audi Q3, BMW X1 e agora o X2 e o Volvo XC40. Ele é mais baixo, quase uma station wagon, não fossem suas rodas aro 18 com pneus Dunlop 235/50 e a suspensão ligeiramente mais alta.

Por dentro, bancos do tipo concha envolvem o motorista, que pode ajustá-los com controle elétrico (e ainda três posições memorizadas), e o passageiro de forma manual, mas com o mesmo conforto. A qualidade está presente em um carro que honra sua origem, com detalhes cromados sem excesso e interior que combina elementos na cor cinza com bom gosto.

O GLA tem porta-malas com capacidade para 421 litros

Sóbrio e competente

O visual atrativo parece de certa forma ofuscar o conjunto mecânico em um primeiro contato, mas o motor 1.6 turbo flex de 156 cv e 25,5 kgfm acelera com muita competência e elasticidade com o câmbio automático de dupla embreagem e sete velocidades. Mas, antes de sair, a pequena alavanca do controle do câmbio parece confundir no primeiro contato. É questão de se acostumar, pois no console há só o porta-objetos e o botão giratório do multimídia.

A iluminação em tom amarelado nos botões também poderia ser revista. Transmite sobriedade, mas poderia ser melhor. Muito estável, tem dinâmica exemplar com controle de tração e estabilidade, e a suspensão traseira tem sistema multilink.

O modelo ganha central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay

Conectividade

Falando em conexão, faz falta uma multimídia com tela sensível ao toque e maior nível de controle de opções em um carro desse nível. O ajuste dos quatro modos de condução, por exemplo, é feito só por um botão no painel, assim como o ar-condicionado, que não é dual zone. Ainda assim é compatível com celulares Android e Apple, e o emparelhamento foi feito sem problemas, com destaque para a qualidade do som ao atender chamadas.

A câmera de ré é bem precisa e tem setas auxiliares para manobras, porém sem alta definição.

Testamos a versão Enduro (R$ 203.900), mas o GLA 200 tem ainda as versões Advance, que sai por R$ 175.900, e a Style (R$ 158.900), todas com motor 1.6 turbo. São sete air bags de série, e mimos como pré-carregamento dos freios para situações onde o veículo identifica necessidade de frenagem de emergência e secagem automática dos discos de freio quando os limpadores estão acionados.

