General Motors faz recall por problemas em freio de carros

Os proprietários de carros modelos Chevrolet Onix, Prisma, Cobalt e Spin devem comparecer com urgência às concessionários da General Motors a partir desta sexta-feira, 14.

O recall será feito após a fabricante detectar um problema na soldagem do suporte do pedal do freio, que pode impedir seu funcionamento e acarretar acidentes sérios.

De acordo com informações da GM, o problema foi detectado em 180 veículos, do total de 11.521 fabricados entre 20 de maio e 8 de junho. A inspeção demora cerca de seis minutos e, caso seja necessário substituir o pedal do freio, o tempo necessário será de 45 minutos.

Estão sendo chamados os proprietários dos modelos com os chassis abaixo relacionados:

- Onix e Prisma 2013 chassis DG260034 a DG334810

- Cobalt e Spin chassis DB323045 a DB335478 e EB104832 a EB111963

Mais informações pelo telefone 0800 702-4200.

