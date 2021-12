Genebra abre as portas da Europa

A Suíça é o segundo país neutro mais antigo do mundo, atrás apenas da Suécia. E, no mundo dos carros, a situação não é diferente.

O Salão de Genebra, maior evento do primeiro semestre na Europa, acontecerá entre 7 e 17 de março. A feira terá espaço dividido democraticamente por nove seções, que incluem lançamentos, carros elétricos, tunados, além de acessórios e workshops para manutenção e reparo de veículos.

Entre as novidades, são esperados os incríveis esportivos, como o Alfa Romeo 4C. Agora na versão de produção, o bólido terá partes em fibra de carbono e motor 1750 TBi de alumínio fundido. O bloco tem potência de 237 cavalos e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, com velocidade limitada a 250km/h.

Outro carrão que aparecerá no salão suíço é o Chevrolet Corvette Stingray 2014 conversível. Disponível para venda até o final do ano, é esperado que o cabrio traga sob o capô a mesma motorização da versão cupê: V8 6.2, com 456 cavalos de potência e torque máximo de 62 kgf/m. O automóvel terá opção de câmbio automático de seis velocidades ou manual de sete.

Um dos veículos mais esperados é uma homenagem do tradicional estúdio de design Pininfarina. O modelo, batizado de Sergio Concept, foi criado em consideração ao presidente do grupo, Sergio Pininfarina, que faleceu no ano passado.

Ainda sem grandes informações - técnicas e de design -, o conceito é apresentado como exclusivo e inovador. Sergio é conhecido pela criação de modelos de marcas como Alfa Romeo, Bentley, Chevrolet, Volvo, Maserati e Ferrari.

A Subaru anunciou três destaques para o Salão, entre eles um crossover conceito, o Viziv. Foi divulgada apenas uma imagem do carro, onde é possível ver os faróis de LED em forma de C. Os outros modelos serão o Outback, com motor Boxer diesel com sistema Lineartronic (CVT), e o novo Forester.

Ainda falando de conceitos, a Honda irá levar o Honda Civic Wagon Concept, uma prévia da perua do Civic na Europa. Segundo a marca, a prévia está bem próxima da versão final, que deve ser lançada em 2014.

A Renault está preparando a renovação da família Scénic, com as versões de cinco e sete passageiros. Os monovolumes trazem a nova identidade visual da francesa, já presente no hatch Clio e no crossover Captur.

Já ouviu falar na Qoros? A montadora, criada a partir de uma união da Chery e da companhia industrial Israel Corporation, estreia no Salão de Genebra com três veículos: um sedã, uma perua e um crossover. Serão oferecidos blocos de 1.2 e 1.6 litro, com até 158 cavalos. A transmissão será manual ou automatizada de dupla embreagem, ambas de seis marchas. O Qoros 3 Sedan é o primeiro a ser produzido, ainda no final do ano. Depois vem a Qoros 3 Estate Concept e, então, o crossover.

O Hyundai Grand Santa Fe é baseado na nova geração da Santa Fe e foi criado especialmente para o público europeu. É mais alto (10 milímetros), mais largo (5 milímetros) e mais longo (225 milímetros), além de ter uma distância entre-eixos maior (100 milímetros). Equipado com motor diesel 2.2 l "R" VGT, o veículo está dentro da norma Euro 5, emitindo apenas 192 g/km de CO2 em ciclo combinado. Tem potência máxima de 197 cavalos, com câmbio automático de seis velocidades.

Outros lançamentos

Volkswagen Golf VII GTi - A versão de produção do modelo, que apareceu como protótipo no Salão de Paris, deve ter bloco 2.0 TFSI turbo, de 223 cv e 35,7 kgfm. O câmbio será manual ou sequencial de dupla embreagem, com seis marchas.

Qoros 3 - A novata, criada pela junção entre a Chery e a Israel Corporation, levará três modelos para a Suíça, como o sedã 3. As opções de motor serão: 1.6, de 128 cv, 1.6 turbo, de 158 cv, e 1.2 turbo, ainda não desenvolvido.

Peugeot 2008 - A marca francesa fará no salão o lançamento mundial do modelo, que será produzido em Porto Real (RJ). Deve chegar por aqui com bloco 1.2, de 110 cv, e brigar com o Duster e o Ecosport.

Volkswagen Cross Up! - A versão aventureira do Up! terá motor três cilindros de 75 cv, além de molduras nas caixas de rodas, friso lateral com a identificação da configuração, rack com barras prateadas e rodas aro 16. O Up! deve ser fabricado no Brasil até 2014.

Honda NSX Concept - Apresentado no Salão de Detroit como um modelo da Acura, divisão de luxo da Honda nos EUA, ganha o logo da japonesa na Europa. O motor V6, de 406 cv, é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos.

Chevrolet Spark Elétrico - Conhecido no Brasil como Sonic hatch, o carro chega à Europa agora com motor elétrico de 135 cv, com autonomia de 150 a 200 km e tempo de recarga de 6 e 8 horas.

Mercedes-Benz Classe A - O novo Classe A vai ser oferecido nas versões Urban, Style e AMG Sport, além de motores a gasolina (1.6 e 2.0, com potências entre 114 cv e 156 cv) e a diesel, com o A 180 CDI (109 cv), A 200 CDI (134 cv) e o A 220 CDI (168 cv).

Carro do ano

No Salão de Genebra também acontecerá o prêmio europeu Carro do Ano 2013. O vencedor será escolhido no dia 4 de março entre oito finalistas: Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes-Benz Classe A, Peugeot 208, Renault Clio, Subaru BRZ/Toyota GT86, Volkswagen Golf e Volvo V40.

Foram avaliados 32 carros pelo júri, composto por mais de 50 jornalistas do continente. Os veículos deveriam ser novos e estar disponíveis no mercado europeu antes do final deste ano, além de ter, cada um, a perspectiva de pelo menos cinco mil emplacamentos anuais na região.

Entre os indicados na premiação, três estão longe de chegar às terras brasileiras, pelo menos até o fim de 2013: o Renault Clio, que está na Europa na quarta geração (no Brasil, o modelo ainda faz parte da segunda geração, lançada em 1999), o Ford B-Max e o Toyota GT86.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

adblock ativo