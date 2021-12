Geely opera em janeiro com sedã EC7 montado no Uruguai

A chinesa Geely, marca dona da sueca Volvo, prepara sua chegada ao Brasil. Logo depois da virada do ano, a fabricante desembarca por aqui com seu primeiro lote de veículos. O modelo a ser lançado será o sedã EC7, montado no Uruguai e que será distribuído em 20 pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Ao longo de 2014, a Geely Motors do Brasil trará ainda o segundo modelo, o subcompacto GC2, que chegará para brigar com os novíssimos Up!, da Volkswagen, e Ka, da Ford - que serão lançados no primeiro trimestre do ano que vem.

Representada pelo Grupo Gandini, também importador da sul-coreana Kia, a Geely pretende se estabelecer no segmento de entrada, o mais competitivo no Brasil. De acordo com Ivan Fonseca e Silva, presidente da Geely Motors do Brasil, o sedã EC7 está pronto para começar a ser enviado ao mercado brasileiro a partir do mês de janeiro próximo. "Tivemos também o cuidado de dispender o todo tempo necessário para nomear nossos concessionários somente entre operadores de comprovada experiência empresarial em seus mercados, com clara vocação para o bom atendimento a clientes, e detentores de altos índices de satisfação", adianta Fonseca.

O sedã EC7 chega na versão com câmbio mecânico de cinco marchas, com motor VVT com bloco de alumínio de 1.8 litro. A Geely Motors do Brasil só vai disponibilizar o EC7 completo, com ar condicionado, direção hidráulica, bancos revestidos em couro, acionamentos elétricos, entre outros itens de conforto. Já o subcompacto GC2 tem motor 1.0 litro e tem previsão de ser vendido no segundo trimestre de 2014. O modelo GC2 1.0 l traz, sob o seu capô um moderno e eficiente motor de 3 cilindros. A Geely Motors do Brasil também trará esse modelo unicamente em sua versão mais completa, com ar, direção elétrica, trio elétrico, airbags, ABS, entre outros itens de conforto e segurança.

A Geely Motors do Brasil vai receber 200 unidades/mês do modelo EC7 e 300 unidades/mês do GC2, ao longo de 2014. Na Bahia, o Grupo Pinon havia assinado termo de compromisso para ser o revendedor.

Sobre a Geely - O grupo automotivo Geely Holdings Group começou a fabricar automóveis em 1997. A Geely é proprietária da Volvo Cars, da Suécia, da Manganese Brown, fabricante dos táxis na Inglaterra, e da DSI, da Austrália, uma das maiores fábricas de transmissões automáticas em todo o mundo.

