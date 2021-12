Geely lança sedã híbrido de luxo com motor Volvo

A Geely é uma marca de certa forma conhecida pelos brasileiros ao vender por aqui 3 modelos entre 2014 e 2016. Apesar do curto tempo presente no mercado nacional, a chinesa dona da Volvo é uma gigante na Ásia e surpreendeu o mercado ao iniciar nesta semana as vendas do luxuoso sedã Borui GE.

Apresentado em abril, o Geely Borui GE combina motorização a combustão Volvo com um propulsor elétrico de alta eficiência combinado com design esportivo. Com grade ampliada e de certa forma uma herança dos modelos suecos em termos de design, o Borui tem linhas ascendentes com pronunciado espaço traseiro, 4,956mm de comprimento e 2,850mm de entre-eixos .

São duas versões disponíveis no mercado chinês. O modelo elétrico tem motor de 190cv do tipo plugin. O Borui híbrido, que indica um futuro mais próximo entre os modelos Volvo e Geely combina motor sueco 1.5 Drive-E de três cilindros turbo com um propulsor elétrico, que combinados, geram 257cv com consumo de apenas 62,5Km/litro. O câmbio do sedã é um DCT de dupla embreagem e sete velocidades. Com tração unicamente dianteira, o sedã poderá adotar a tecnologia AWD também usada nos modelos Volvo. A fórmula híbrida permite que o carro acelere até os 120Km/h usando somente o motor elétrico, que roda 60Km sem qualquer reabastecimento pelo motor a combustão integrado.

Da divisão sueca vem tecnologias como o sistema de entretenimento com som Harman Kardon e computador de bordo com duas telas no painel, uma horizontal e o cluster digital. No conjunto de itens de segurança o Borui tem sete air bags, incluindo um para o joelho do motorista, alerta de mudança de faixa e pontos cegos, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de frenagem de emergência, câmera 360 e sistema de estacionamento automático. A versão híbrida que será exportada para vários mercados custa cerca de 200 mil yuans ou US$ 30 mil dólares, R$ 117.00,00.

​A Geely fabricou 200 mil automóveis em 2017 na China, e este ano pretende atingir 300 mil unidades. Atualmente tem cinco sedãs em seu portfólio, do compacto GC6 ao Emgrand GT e o novo Borui GE além de quatro crossovers, um deles com motor elétrico.

