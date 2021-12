Geely inicia operação comercial no Brasil

A Geely Motors iniciou nesta terça a importação oficial de carros no Brasil. Neste primeiro momento, a marca chinesa lançou o sedã EC7. A Geely chega ao mercado brasileiro com pompa e poder de fogo, já que é dona da fabricante sueca Volvo Cars. O primeiro modelo EC7 será comercializado apenas na versão top de linha, a mais completa.

Vem equipado com o motor 1.8, movido a gasolina, de 130 cavalos e torque máximo de 17,2 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas. Por enquanto, a transmissão automática ainda não tem data prevista para chegar. No pacotaço de equipamentos de série, estão a direção hidráulica, ar condicionado, freios ABS com EBD, airbag duplo, além de rodas de 16", banco de couro e vidros e retrovisores elétricos. O sedã EC7 tem porte, com 4,63 metros de comprimento e 1,78 metros de largura. Será posicionado na faixa dos R$ 50 mil.

No segundo semestre, aporta aqui o subcompacto GC2 com motor 1.0, de três cilindros, com potência de 68 cavalos. Entre os equipamentos de série, o hatch vem também com direção hidráulica, ar-condicionado, airbag duplo, freios ABS e vidros e travas elétricas.

A rede de revendedores já tem lojas em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Florianópolis, Maringá, Natal, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Londrina e São Paulo. Até meados do segundo semestre, deverá abrir um ponto de vendas em Salvador.

Colaborou Fabiana Guia

adblock ativo