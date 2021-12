Geely é a nova chinesa a aportar no Brasil

A chinesa Geely chega aos poucos ao mercado brasileiro. Esta semana, o Grupo Gandini anunciou a parceria com a fabricante Geely International Corporation, proprietária da Volvo Cars, da Suécia, e da Manganese Brown, fabricante dos táxis na Inglaterra. A partir do mês de agosto, a Geely Motors do Brasil começa a vender dois modelos - o sedã médio EC7 1.8 e o hatch compacto LC 1.0 - que serão montados em Montevidéu, no Uruguai.

Em Salvador, o Grupo Pinon, revendedor das marcas Kia e Fiat na Bahia, assinou termo de compromisso para abrir pontos de vendas. Mas, inicialmente, a intenção é de abrir pelo menos 20 revendas nas regiões Sul e Sudeste.

Inicialmente, a nova marca chinesa inicia suas operações com o sedã EC7, nas versões com câmbio mecânico de cinco marchas e automático CVT, e motor 1.8 em bloco de alumínio, de 140 cavalos de potência. De fábrica, vem com ar-condicionado, direção hidráulica, bancos revestidos em couro, entre outros itens de conforto. Já o hatch compacto LC tem motor 1.0, que gera 68 cavalos. Em sua versão mais equipada, traz ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, airbags, ABS, entre outros itens de conforto e segurança.

A nova marca chinesa será gerenciada pelo executivo Ivan Fonseca e Silva, presidente da Geely Motors do Brasil e que tem vasta experiência à frente de Ford Brasil, Aston Martin e Jaguar. "O sedã ECT chegará por cerca de R$ 55 mil e o hatch LC em torno de R$ 35 mil", afirma Fonseca.

Gelly no mundo

O faturamento do grupo Geely, em 2012, foi da ordem de US$ 23 bilhões. Somente com a marca Geely, o grupo produziu em 2012 mais de 491 mil unidades, o que significou um aumento de vendas de 16% em relação ao ano anterior. Também em 2012, a Geely foi a montadora chinesa que mais exportou, com volumes superiores a 100 mil unidades.

