Gasolina formulada é risco oculto?

Você sabe o que é gasolina formulada? Muitas pessoas não sabem o que é, pois os postos que a vendem não divulgam essa informação. A pergunta automática a se fazer em seguida é: esse tipo de combustível causa ou não problemas para o carro?

A gasolina formulada é vendida legalmente nos postos, e a ANP (Agência Nacional do Petróleo) afirma que não há diferença entre a formulada e a gasolina tradicional. Oficialmente o órgão diz que a gasolina é resultado de uma fórmula composta de gasolina de aditivos e claros de etanol, hoje 27% do total.

Especialistas explicam

O engenheiro mecânico Gidson Dantas concorda com a afirmação da ANP e explica como é fabricada a tal gasolina formulada. "A gasolina formulada, como o nome já diz, vem através de um fórmula, onde se pega produtos que no seu conteúdo tenham os mesmos componentes da gasolina e se formula uma nova. Você cria a gasolina de uma maneira sintética, como um óleo lubrificante mineral que sai do petróleo e o óleo sintético que é sintetizado, ou seja, fabricado, que é até melhor para o funcionamento do carro do que o mineral", explica. Ou seja, trata-se de um produto feito a partir de sobras de combustível comum, que depois são misturadas a produtos químicos para aumentar o rendimento. Apesar de a gasolina formulada ser a mais conhecida, etanol e diesel também podem passar pelo mesmo processo de fabricação.

De acordo com a ANP, toda a gasolina produzida no Brasil é formulada, pelo fato de não ser pura. Isso porque a gasolina é uma mistura de correntes de hidrocarbonetos que pode ser obtida por diferentes processos. Ou seja, as diferenças básicas entre os dois tipos são onde e como são produzidos. A gasolina tradicional é feita nas refinarias. A formulada é produzida em centrais petroquímicas ou formuladores. Desde que a gasolina atenda às especificações estabelecidas pela ANP, a origem da sua produção não interfere na qualidade do produto, além de não causar danos ao funcionamento dos veículos.

Há suspeitas de que o produto formulado possa provocar danos aos motores ou a partes emborrachadas. O engenheiro químico Luiz Fonseca não vê riscos. Para ele, o produto formulado é seguro. "O problema é que as pessoas confundem com combustível adulterado e acabam culpando o formulado". Segundo ele, o importante é que o combustível, qualquer que seja sua origem, atenda ao determinado na resolução 40/2013 da ANP.

Assim como ele, o engenheiro Gidson Dantas explica que a gasolina formulada não traz benefícios para o carro e também não oferece riscos. "O único combustível que teria risco era o produto vendido sem fiscalização da ANP que pode provocar falhas de funcionamento do motor, aumento de consumo, engasgos e dificuldade de partida a frio, normalmente associados à adulteração".

Já o engenheiro Túlio Freitas não confia totalmente na segurança da gasolina formulada. Ele defende a ideia de que o combustível formulado pode mudar o comportamento do carro, levando em consideração que o veículo é desenvolvido com gasolina comercial e etanol. "Os testes são feitos para garantir segurança, rendimento do motor e tudo mais com outro tipo de gasolina, se muda o combustível, podem-se alterar os parâmetros de desenvolvimento. Ainda mais que não se sabe o que foi alterado". Assim como Túlio Freitas, alguns especialistas acreditam que a gasolina formulada pode prejudicar o rendimento em até 15% e prejudicar a mecânica do carro. Mesmo assim, a ANP liberou este ano a venda da gasolina formulada nos postos do Brasil. O preço da gasolina formulada deve ser inferior ao da derivada do petróleo, o que geralmente não acontece.

Direito do consumidor

Segundo a Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), os postos de gasolina devem exibir cartazes informando se a gasolina é formulada ou não, com base nos princípios de direito à informação e de liberdade de escolha, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei (PL 8283/2017) que pretende obrigar os postos a fixar cartazes informando a origem da gasolina vendida.

