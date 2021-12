Gas Gas Cami EC 250F chega em janeiro de 2013

A fabricante espanhola Gas Gas apresentou sua mais nova motocicleta no Sul do Brasil, a Gas Gas Cami EC 250F. O modelo é off-road e não será homologado para emplacamento. Ele deve chegar ao País no começo de 2013.

A Cami C 250F possui motor de quatro tempos, monocilíndrico e de refrigeração líquida. A moto é de 249,6 cc, com câmbio de seis velocidades. A partida é elétrica e de pedal, e o tanque comporta até 6,3 litros de gasolina. O peso seco da motocicleta é de 110 kg.

