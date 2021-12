Fusion tecnólogico

Banheira, há pouco tempo, era um termo pejorativo para se classificar um automóvel com grandes dimensões e pouca mobilidade. Com um “banho” de tecnologia, o Ford Fusion 2017, além de dar um tapa no visual, chega para mudar esse conceito no Brasil.

O sedã premium da Ford esbanja mimos tecnológicos para o motorista que quer conseguir tirar o máximo do carro, ter conforto e rodar bem em qualquer situação do dia a dia. Nele estão disponíveis todos os pacotes de acessórios e equipamentos que a montadora norte-americana oferece em seu catálogo para quem pode pagar por isso.

A equipe de A TARDE testou o modelo topo de linha 2.0 Ecoboost AWD, que é vendido por R$ 154.400 (ainda existem as versões SE 2.5 flex – R$ 121.500, SEL 2.0 Ecoboost – R$ 125.500 e Titanium 2.0 Ecoboost – R$ 138 mil), no trânsito de Salvador e não encontrou dificuldade em circular com um carro de 4,871 metros de comprimento por 1,852 metro de largura.

E a tecnologia ajudou nisso. O Fusion traz sistema semiautônomo de estacionamento de 2ª geração (bem prático no uso diário), assistente de frenagem com detecção de pedestres, piloto automático adaptativo com stop and go (acelera e freia na aproximação de outro veículo), alerta de colisão com assistência de frenagem, além do sistema start and go (desliga e liga o carro no trânsito para economia de combustível).

Com 248 cavalos, fica fácil dizer que o carro tem bom desempenho (mas é beberrão com média de 7 km/l), mas não é só isso. Ele é gostoso de pilotar, o motor enche rápido e a resposta do câmbio automático de seis marchas (inédito seletor E-shifter no console e aletas no volante) é ágil, chegando de 0 a 100 km/h em menos de seis segundos.

O Fusion ainda gruda na pista graças ao controle de estabilidade e a tração 4x4 (AWD) inteligente. No painel pode-se acompanhar o funcionamento do sistema que comanda a força nos eixos por demanda. Em saídas fortes, piso escorregadio ou ladeiras íngremes, por exemplo, a tração traseira é mais acionada e evita que o veículo patine. O equipamento pode ser desligado, mas ter o carro sempre “na mão” e “no chão” dá segurança e conforto.

Outra novidade é o sistema Sync 3, com tela de 8", que permite, por comandos de voz, acesso ao telefone, navegador, som, climatização e aplicativos com interface Apple CarPlay e Android Auto. A lista traz oito air bags, sistemas de monitoramento de ponto-cego, permanência em faixa e cintos de segurança traseiros infláveis. Os bancos de couro contam com ajuste elétrico, memória, aquecimento e refrigeração.

As dimensões geram bom espaço e porta-malas de 514 litros, numa equação de esportividade e uso familiar.