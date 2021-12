Fusion recebe nota máxima em teste de segurança americano

O Ford Fusion ganhou nota máxima nos testes de segurança da National Highway Safety Administration (NHTSA). A agência, que regula a segurança do trânsito nos Estados Unidos, também concedeu as cinco estrelas para o modelo híbrido, previsto para chegar no Brasil em abril.

Por enquanto, só há disponível no mercado nacional a versão top de linha Titanium AWD, pelo valor sugerido de R$ 112,9 mil. Outra versão, a SE Duratec 2.5 Flex, está prevista para chegar em março.

Os dois modelos passaram com louvor no programa NCAP (New Car Assessment Program), que testa o desempenho do veículo em impactos frontal e lateral, além da resistência ao capotamento.

O Ford Fusion já havia recebido outro prêmio, o Top Safety Pick+, do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). A avaliação indica a melhor escolha em segurança e é ligada às seguradoras dos Estados Unidos.

O sistema de segurança da Ford inclui tecnologias de sensores, cintos de segurança e oito airbags, aumentando a proteção dos ocupantes do automóvel caso este colida.

Há também alguns sistemas de auxílio ao motorista. Entre estes, monitoramento de pontos cegos com alerta de tráfego cruzado, assistente de manutenção na faixa, piloto automático adaptativo com alerta de colisão e suporte de frenagem de emergência, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa e freio de estacionamento eletrônico estão entre elas.

adblock ativo