Fusion flex, DS4 e novo Prisma são as atrações da semana

A semana foi das mais quentes no mercado automotivo nacional. De uma vez só, foram apresentados o sedã grande Fusion com motor 2.5 flex, o novo Prisma e o hatch com pegada esportiva DS4. A Ford, que apresentou no ano passado a nova geração do Fusion, soltou sua versão com motor bicombustível. O modelo é exclusivo para o Brasil e chega ao mercado pelo valor de R$ 92.990 - há apenas um opcional, o teto solar elétrico, que sai por R$ 4 mil.

O novo Fusion flex tem motor Duratec 2.5, com cabeçote em alumínio, que rende 175 cavalos de potência máxima a 6.000 rpm. Seu torque chega a 237 Nm a 4.500 giros, com etanol. O sedã tem ainda uma transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas manuais. Entre os itens ofertados, traz sistema de segurança com oito airbags (frontais, laterais, de cortina e joelhos) e tecnologias avançadas de sensores e cintos de segurança para proteção dos ocupantes em caso de colisão. O sistema funciona em sintonia com os freios ABS, equipados com distribuição e assistência eletrônica de frenagem (EBD e EBA).

Outro sedã é o novo Prisma, que surgiu para enfrentar os modelos compactos, como Grand Siena, Voyage e, especialmente, o HB20 sedã, que será lançado na próxima segunda-feira. A Chevrolet oferece as versões LT (1.0 e 1.4) e LTZ (1.4), e dá um pacote de equipamentos razoável para brigar pela liderança no segmento. O Prisma 2013 em sua versão de entrada vem com sensor de estacionamento, direção-hidráulica, ABS/EBD, ajuste de altura do banco do motorista e duplo airbag. Tem três anos de garantia e um porta-malas de 500 litros de capacidade. O sistema Multimídia MyLink é opcional na LT e de série na versão LTZ.

Chega com valor inicial de R$ 34.990 na LT 1.0 e R$ 39.090 na LT 1.4. A topo da gama LTZ 1.4 sai por R$ 45.990. O Prisma tem motor 1.0, de 80 cavalos e 78 cavalos com gasolina, ambas a 6.400 rpm. O torque máximo, com etanol, é de 9,8 kgfm a partir de 5.200 rpm. Já o motor 1.4 gera 106 cavalos de potência máxima (6 mil giros) e tem torque de 13,9 kgfm a partir de 4800 rpm. A tranmissão é manual de cinco marchas, e deve em breve receber a caixa automática de seis velocidades.

Esportividade

A Citroën comemora o sucesso da linha DS no Brasil. Desde o seu lançamento, os modelos DS3 e DS5 já conquistaram 800 clientes e 300 clientes, respectivamente, no País. Esta semana, chegou o DS4, modelo com apelo mais esportivo na linha DS. O hatch DS4 destaca-se pelo desenho ousado e interior com capricho e ar refinado. Para garantir ainda mais a esportividade, o visual tem teto panorâmico, aerofório traseira e sistema de portas com maçanetas bem localizadas na parte de cima. As rodas são diamantadas em liga leve de aro 18, os pneus têm perfil 225/45R18 e a grade marca o conjunto frontal valorizado pelos farois com luzes em LED.

Será ofertado em versão única pelo valor de R$ 99.900. Vem com o já conhecido motor THP, feito em parceria com a BMW e usado em vários modelos da coirmã Peugeot. Despeja 165 cavalos de potência, graças ao turbocompressor de alta pressão com intercooler, de quatro cilindros e 16 válvulas. Tem potência máxima de 165 cv a 6.000 rpm e torque de 240 Nm (24,5 kgfm). O torque máximo já aparece a 1.400 rpm, permanecendo constante até 4.000 rpm. O DS4 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 segundos e atingir 212 km/h. O câmbio é automático com seis marchas, com modo esportivo e trocas sequenciais.

