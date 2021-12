Fusion chega em versão mais ecológica, a híbrida

Mais uma versão do novo Ford Fusion chega ao Brasil: desta vez, o modelo é o Hybrid. Com o valor de R$ 124.990, o carro se junta ao Toyota Prius (R$ 120.830) como os únicos disponíveis no País com motores elétrico e a combustão.

Sucesso em mercados como Japão e Estados Unidos, os híbridos têm, entre as vantagens, menores emissões de poluentes, trazendo maior sustentabilidade e se tornando uma alternativa mais ecológica de transporte.

Por fora, o Fusion Hybrid é praticamente o mesmo; já dentro do capô, é outro. O veículo conta com bloco Atkinson 2.0 a gasolina, com 145 cavalos de potência (6.000 rpm) e 177 Nm de torque máximo (4.250 rpm), além de motor elétrico, de 88 quilowatts e torque de 240 Nm. Desta forma, o Fusion chega à potência combinada de 190 cavalos.

O automóvel ainda conta com propulsor com bateria de íons de lítio - 23 quilos mais leve e mais potente e com oito anos de garantia - e transmissão do tipo continuamente variável (CVT). Outro destaque do novo modelo é o sistema de frenagem regenerativo, que promete recuperar 95% da energia perdida nos freios.

O Ford Fusion Hybrid é equipado com painel com telas configuráveis MyFord Touch e sistema de acesso inteligente com partida sem chave. No quesito conforto, o carro traz ar-condicionado automático digital com controles individuais para o motorista e o passageiro, direção elétrica e sistema SYNC com tela touch-screen de oito polegadas e comando de voz em português.

Se tratando de segurança, há câmera de ré, oito airbags, sistema de estacionamento automático, sistema de permanência em faixa, piloto automático adaptativo e alerta de colisão. Entre as tecnologias, o Fusion Hybrid ainda vem com sistema de monitoramento de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, assistente de partida em rampa e sistema Advance Trac com controle eletrônico de estabilidade e tração.

Outros itens de série são teto solar elétrico, tomada de 110 volts, bancos com ajuste elétrico em 10 posições e três memórias, farol alto automático, sensor de chuva e espelhos retrovisores elétricos. O painel de instrumentos Smart Gauge traz telas de LCD configuráveis e Eco Guide, que ajuda a dirigir de uma forma mais sustentável, com desenhos de folhas na tela.

Seguindo o exemplo da Toyota, que disponibilizou 96 unidades do Prius para rodar como táxis em São Paulo, a Bahia quer ter seus modelos híbridos. Algumas prefeituras do estado já estão em negociação com a Ford para ter o Fusion Hybrid como carro oficial.

