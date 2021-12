Frontier mostra força aos 10 anos

A Nissan sempre apostou no nicho dos carros 4x4. Mas, o mercado brasileiro está em um momento de recordes de vendas e todas as fabricantes, incluindo a japonesa Nissan, buscam sua fatia em vários segmentos. A dupla de compactos March/Versa representa hoje volume de vendas. Já a picape média Frontier chega aos 10 anos de produção nacional para reforçar a boa imagem da Nissan em todo o País.

Assim, chegou ao mercado a picape Frontier 10 anos, modelo que será ofertado nas versões SV Attack, com tração 4x2 e 4x4, e a topo da gama SL equipada com a transmissão automática de cinco marchas e tração 4x4.

No mundo da Hilux, Amarok e das novíssimas S10 e Ranger, a Nissan Frontier fica com um ar acanhado, principalmente frente ao desejo dos picapeiros urbanos. Posicionada para brigar na faixa de cima do segmento, a picape média Frontier vangloria-se da sua mecânica e da força necessária para entrar e sair das trilhas mais complicadas da zona rural.

Carlos Murilo Moreno, diretor de marketing da Nissan do Brasil, vangloriou-se e afirmou que a Frontier é, de fato, uma picape de verdade. Deste jeito, só provando, e na lama. Em um circuito off-road montado com subidas íngrimes, trechos de chão batido e valetas para mostrar a capacidade de torção da suspensão e a força da tração 4x4, a Frontier foi colocada à prova.

Valentia

As versões 10 anos são a SV Attack - 4x2 e motor turbodiesel 2.5 16V, de 163 cv, com valor de R$ 95.990, e 4x4 e motor turbdo diesel 2.5 16V, de 190 cavalos, que sai por R$ 104.190 - SV Attack 4x4 - com motor turbodiesel 2.5 16V, de 190 cv, e transmissão automática. Esta versão sai por R$ 124.990.

Andamos na versão mais cara SV Attack 4x4. Antes a Nissan oferecia a Frontier mais "bruta" e sem recursos eletrônicos, como controles de tração e estabilidade. Agora, incluiu os sistemas de controle de tração e estabilidade para apoiar o sistema de distribuição de força de frenagem e os freios ABS com EBD. Assim, a Frontier ganhou em desempenho e segurança em trechos off-road.

Esta versão da Frontier vem ainda com piloto automático, ar-condicionado digital automático de duas zonas e entrada USB no aparelho de rádio/CD player. Tem chave presencial, câmera de ré visualizada no console central e acabamento cromado no painel. As rodas são maiores de aro 18, diferenciado-se dos outros dois modelos 10 anos que possuem rodas 16.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

*O jornalista viajou a convite da Nissan do Brasil

adblock ativo