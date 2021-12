Frederico Machado é o novo presidente do H.O.G. Bahia

A Bahia Harley-Davidson tem a missão de comercializar motos cultuadas. Já o H.O.G. (Harley Owners Group), o exclusivo grupo de proprietários de motos H-D, ficou com a missão de divulgar a filosofia de união, companheirismo e senso familiar para quem tem motos como a Fat Boy, Heritage Softail Classic, Road King Classic, entre outras. Neste fim de semana, a Bahia H-D promoveu uma festa de confraternização para a troca da diretoria do H.O.G. Bahia, no Hotel Deville, na praia de Itapoan, na capital baiana.

Inaugurada em agosto de 2013, a revenda baiana ganhou um apoio de luxo da gestão do harleyro Ricardo Pondé, que ficou à frente do grupo em 2014 e passou o "bastão" para o novo presidente Frederico Machado. Dos ensinamentos e das ações implementadas ao longo dos últimos meses, o harleyro Frederico adiantou que irá intensificar os cursos para a formação de liderança de Chapter e de Road Captain em 2015. Além disso, o novo presidente do H.O.G. Bahia garantiu promover um calendário mensal de passeios regionais, nacionais e internacionais, com a ida ao encontro de proprietários de H-D em Maceió (julho) e a tão esperada viagem pela Rota-66 e visita à fábrica da Harley-Davidson nos Estados Unidos (setembro).

Homenagens

Davidson Botelho, um dos sócios da Bahia H-D e integrante do Conselho Municipal de Trânsito de Salvador, aproveitou a oportunidade e fez uma justa homenagem aos líderes do H.O.G. Bahia e aos parceiros Major Ricardo Passos, comandante do Esquadrão Águia da Polícia Militar da Bahia, Major Rafael Dutra, coordenador dos cursos do NPOR do 6ª Região do Exército, e Coronel Aviador Adolfo Aleixo da Silva Júnior, Comandante da Base Aérea de Salvador.

Botelho pontuou também as ações sociais promovidas pelos proprietários de motos H-D, que conseguiram arrecadar 15 toneladas de alimentos para doar a instituições de caridade em bairros como Saramandaia. Além disso, elogiou também a gestão de Ricardo Pondé, que assumiu as despesas de um leito no Hospital Martagão Gesteira e criou o grupo de Ladies da Harley com 12 motociclistas em Salvador. "O harleiro Pondé elevou o nível dos nossos eventos e sempre primou pela segurança. Se antes o nosso lema era a segurança, hoje este tema ficou mais reforçado entre os donos de H-D na Bahia", explica Botelho, dizendo que a missão do H.O.G. Bahia valorizou a filosofia de união e da liberdade consciente da cultuada e centenária marca americana Harley-Davidson.



Para o calendário 2015, Davidson Botelho anunciou que Salvador está no páreo junto com Brasília para sediar a edição do Hog Rally, que será realizado entre os dias 18 e 21 de abril. "A decisão deve ser anunciada em breve e, se a capital baiana sediar o Hog Rally 2015, teremos pelo menos 1.500 motociclistas. São pelo menos 3 mil pessoas em um grande evento da Harley na Bahia", aguarda Botelho.

