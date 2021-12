Fotos do novo Megane RS 2018 vazam na Europa

Nesta segunda feira, a WIPO, World Intellectual Property Organization, que recebe os registros de patente das montadoras na Europa, divulgou acidentalmente as fotos do novo Megane RS, versão topo da gama. Oficialmente, a Renault só mostraria o Megane dentro de dois meses, no Salão de Frankfurt.

Foi confirmado que o modelo médio terá motor de quatro cilindros turbo com injeção direta e 300cv. O conjunto mecânico associado a um câmbio manual de seis velocidades e tração integral 4Control deve recolocar o Megane entre os sedãs europeus mais rápidos em sua categoria, que vem perdendo espaço para as versões esportivas do Focus (ST) e Golf (GTi).

As linhas do Megane RS são ligeiramente diferentes do Megane "comum", vendido no velho continente com motor 1.2 turbo de 130cv, 1.4 diesel de 105cv, 1.6 diesel de 110cv e na versão atual o GT 1.6 diesel de 165cv. Mudam as rodas de grandes dimensões com acabamento diamantado, a grade exclusiva da versão, retrovisores entre outros detalhes deixando o destaque mesmo para o novo motor.

De acordo com o Car Sales Base, após 2016, com a estreia da nova geração, o Megane recuperou suas vendas. Até o mês de maio, o Renault já registrou pouco mais de 70 mil unidades vendidas, uma média 30% superior aos números obtidos no ano passado.

Versão atual do Megane 2017

