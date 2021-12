Foton lança caminhão para atividade mineradora

A Foton do Brasil anunciou a chegada no Brasil do novo modelo Foton Daimler, voltado exclusivamente para a atividade mineradora. A estreia oficial aconteceu na Exposição Internacional de Mineração (EXPOSIBRAM), a maior feira da indústria da mineração no Brasil.

Produzido na China, o caminhão vem na configuração 6x4, com Peso Bruto Total (PBT) de 75 toneladas. A capacidade é de 52 toneladas líquidas de carga e a caçamba tem, ao todo, 24,5 metros cúbicos, com ângulo de basculamento de 40 graus. No tanque de combustível, cabem 380 litros, com uma autonomia de 600 quilômetros.

O Foton Daimler é equipado com motor Weichai (WD618.42Q), que desenvolve 420 cavalos de potência e torque equivalente a 160 quilos. O bloco é acoplado à transmissão Fast (10JSD220A) manual, de 10 marchas à frente e duas à ré. A velocidade máxima é de 50 km/h.

A suspensão dianteira é de feixe de molas longitudinais, 13 lâminas, amortecedor telescópico de dupla ação e barra estabilizadora. Já a traseira é de feixe de molas em "Tanden", com 14 lâminas.

Entre os itens de série, ar-condicionado, direção hidráulica, assento com suspensão pneumática, volante ajustável e completo painel de instrumentos.

