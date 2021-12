Foton deve se instalar em Camaçari

A JAC Motors, caso seja anunciado o decreto sobre o novo regime automotivo pelo governo federal, terá uma vizinha chinesa em Camaçari. A Foton Motor Group, maior fabricante de caminhões e ônibus da China, tem reunião firmado com o governo baiano na próxima sexta-feira, anunciou o jornalista Donaldson Gomes, em sua coluna dominical no Jornal A TARDE.

Segundo fontes do jornalista Donaldson Gomes, a chinesa Foton deve inicialmente investir R$ 500 milhões, podendo subir para R$ 2 bilhões. No primeiro momento, a fabricante chinesa irá produzir pequenos ônibus em regime de CKD já a partir de 2013. Os modelos de microônibus chegam primeiro, mas a Foton pode futuramente produzir carros de passeio, vans e caminhões na unidade baiana.

Na próxima sexta-feira, haverá encontros de negócio entre representantes da Foton e da equipe de Wagner, que pode mostrar a força da Bahia na negociação e no fortalecimento do parque automotivo de Camaçari, que já conta com o complexo da Ford, um dos mais importantes do mundo para a marca americana, e a possível fábrica da JAC Motors. Outros estados da região Nordeste, como Pernambuco e o Ceará, também estavam negociando com a chinesa Foton. Porém, os investimentos em infraesttrutura e o melhoramento nas condições de logística da Bahia podem ter sido decisivos para a instalação de mais uma fábrica do setor automotivo em Camaçari.

