Ford vende 5 milhões de veículos com o SYNC

A Ford anunciou nesta semana que as vendas de veículos equipados com o SYNC chegaram a 5 milhões de unidades. O sistema de conectividade foi lançado há cinco anos em parceria com a Microsoft. Ele se tornou referência em tecnologia na área e, no Brasil, equipa os modelos EcoSport, New Fiesta, Fusion e Edge.

Paul Mascarenas, vice-presidente de Pesquisa e Inovação da Ford, contou que o sistema ajuda a empresa a transformar idéias inovadoras em produtos acessíveis para milhões de pessoas. "O SYNC nos ajudou a evoluir como montadora, a pensar e agir mais como uma empresa de tecnologia, com uma abertura que mudou para sempre a forma como olhamos para os negócios e respondemos aos nossos clientes", disse.

A parceria entre a Ford e a Microsoft iniciou em 2005, enquanto a tecnologia móvel se tornava cada vez mais importante na vida das pessoas. "O mundo tem hoje mais de 1 bilhão de smartphones em serviço, e a conectividade móvel continuará sendo um elemento fundamental na nossa estratégia", adianta Paul.

Kevin Dallas, gerente geral do Windows Embedded da Microsoft, lembrou que, desde o início da sociedade entre as empresas, o trabalho com o sistema SYNC foi feito. "Adotamos uma abordagem de plataforma que nos permitiu avançar rapidamente e oferecer uma solução sem igual na indústria, que ao mesmo tempo traz flexibilidade para a criação de novos recursos e melhorias para os clientes da Ford".

Se baseando na plataforma Windows Embedded Automotive, que aproveita protocolos como USB e Bluetooth para se conectar com praticamente qualquer dispositivo de comunicação, foi desenvolvido o SYNC. Ele agora começa a ser lançado também na Europa e na Ásia.

"Na Microsoft, hoje estamos focados em criar sistemas inteligentes combinando informação e conectividade. No veículo, isso significa a capacidade de se conectar com mais fontes e dados para ajudar o motorista. Junto com a Ford, estamos ajudando a transformar o veículo conectado em um veículo inteligente", explica Dallas.

