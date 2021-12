Ford vai fazer novo carro mundial na Bahia

A Ford vai apresentar ao mercado no próximo dia 13 de novembro o novo modelo global da marca - um veículo compacto, que vai substituir o Ka. O carro será produzido no complexo industrial da montadora em Camaçari.



A solenidade de apresentação do novo modelo, que foi desenhado por engenheiros brasileiros, contará com a presença do presidente do conselho de administração do grupo Ford, William Clay Ford Jr., que é neto do fundador da montadora, Henry Ford, e da presidente Dilma. O evento será realizado em Camaçari.



A assessoria de imprensa da Ford confirmou a realização do evento, mas disse que não tinha autorização para fornecer nenhum detalhe adicional sobre o assunto.



O carro compacto que deve substituir o Ka a partir do próximo ano, de acordo com informações de mercado, é o segundo modelo global que a montadora americana projetou no centro de desenvolvimento da empresa em Camaçari. O primeiro foi o EcoSport - lançado no ano passado.



De acordo com informações publicadas ontem pelo jornal Valor Econômico, o novo modelo vai ampliar a produção de veículos em Camaçari dos atuais 250 mil carros para 300 mil. Ainda de acordo com informações do jornal e convites distribuídos a um número restrito de pessoas, promete apresentar ao mercado um veículo compacto totalmente remodelado.



"Na ocasião, mostraremos para o Brasil e para o mundo mais um veículo global da Ford desenvolvido pela engenharia brasileira", diz um trecho do convite, assinado pelo vice-presidente de assuntos corporativos da Ford na América do Sul, Rogelio Golfarb.



O carro deverá competir com o Uno, da Fiat, e o Up!, que deve ser lançado em breve pela alemã Volkswagen.



Expectativa



De acordo com o secretário da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, James Correia, a Ford vem mantendo em segredo tudo o que diz respeito ao lançamento do veículo. "O projeto é muito sigiloso. Tudo o que eu sei é o que está circulando na imprensa", diz.



Nem mesmo o governador Jaques Wagner pôde conhecer antecipadamente o veículo, como aconteceu durante o lançamento do EcoSport, no ano passado.



"Desta vez, não se antecipou nem para o governador Jaques Wagner, como aconteceu no caso do EcoSport. A Ford está guardando tudo a sete chaves", diz.



Pelas notícias que tem lido, Correia diz que as expectativas são bastante positivas para a Bahia.



"A Ford tem cumprido os cronogramas de seus projetos neste novo ciclo de investimentos, construindo uma fábrica de motores, ampliando as unidades de produção de veículos. Pelo que vi na imprensa, este novo veículo aumenta o volume de produção anual para 300 mil, como previa o acordo", diz.



Outro item previsto no acordo para a renovação dos incentivos da Ford, a fábrica de motores está bem encaminhada, diz Correia. "Nós tivemos a oportunidade de ver a fábrica recentemente e, pelo que vimos, está pronta", diz.



O secretário não soube dizer se os motores fabricados na unidade de Camaçari serão os da linha ecoboost, conforme se especula no mercado. Segundo James Correia, a presidente Dilma já assegurou presença no evento.



"Ela está vindo e existe a expectativa também de que ela participe do lançamento do Mapa Eólico da Bahia (lançado na abertura do encontro Carta dos Ventos, que reúne a cadeia de energia eólica no Brasil), que vai acontecer no mesmo dia", diz.

