Ford traz novidades para todos os segmentos no Salão

Diversificação e realidade parecem ter sido palavras levadas a sério pela Ford no Salão do Automóvel. Sem lançar um carro elétrico, a montadora norte-americana foi bem realista e apresentou modelos novos para todos os segmentos onde atua.

O Edge Sport Technologies, ou ST, renova o visual do conhecido utilitário familiar. Posicionado no topo da gama, terá motor único V6 biturbo EcoBoost que desenvolve 335 cv com 54,4 kgfm de torque com câmbio automático de oito marchas e tração integral permanente. Tendo em vista essa breve ficha técnica, o visual invocado é mero detalhe.

Mustang

O Territory brilhou, e nós já havíamos visto a novidade de perto. Apesar do porte grandalhão, tende a ser lançado aqui como modelo médio para combater o líder Compass, tanto que seu nome interno na Ford é “Compass Fighter”, ou combatente do Jeep. Deve estrear com motor 1.5 turbo com 145 cv e foi desenvolvido pela Jiangling Motors, parceira da Ford na China, usando nome de outro utilitário australiano.

Ford Territory

Bem mais realista, o Ecosport Titanium exibe a esperada ausência do estepe preso à tampa do porta-malas. Sem mexer na estrutura do carro e do compartimento já reduzido, a Ford equipou o compacto com pneus run-flat que podem rodar a até 80km/h mesmo furados. Disponível só na versão Titanium, deve se estender aos demais da gama e usar só o motor 1.5 Dragon deixando o 2.0 para a Storm que abrirá caminho para o Territory.

Nem só de SUV vive uma marca, assim outra novidade foi o Ka Urban Warrior de perfil aventureiro e suspensão mais elevada - solução bem-vinda, o Fusion Energi (com i mesmo no final), o Mustang que já emplacou 880 unidades no país este ano e duas versões para a Ranger: Storm e Black. A F-150 Raptor esta lá mas sua vinda está longe de concretizar.

Ford Ka

adblock ativo