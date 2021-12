Ford terá seis novidades no Salão

Ao reunir a imprensa especializada para antecipar o que será mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo, a Ford mostra que renovação é a palavra de ordem da companhia. Se por um lado os norteamericanos estão contentes com o desempenho do compacto Ka e do Ecosport, os bons Fiesta e Focus nem apareceram, confirmando o posicionamento da marca em deixar o segmento dos carros de passeio. A aposta são os SUVs, exceção do Ka, atualmente o segundo carro mais vendido do país. Essa afirmação é tão verdadeira que ao mostrar a Edge ST, a Ford confirma sua entrada dos veículos de alta performance no nosso mercado justamente com um... SUV.

O que vem?

Basicamente são seis novidades no portfólio da marca. “Os veículos e tecnologias que estamos trazendo para o Salão de São Paulo refletem o grande momento de transformação da Ford”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul. “Eles são um exemplo da inovação que estamos buscando em todas as áreas para responder aos desafios atuais e futuros da mobilidade, criando soluções sempre com foco centrado no consumidor” emendou. A Ford irá apresentar o novo SUV médio Territory, o Ecosport Titanium sem o estepe pendurado na tampa do porta-malas, o Edge ST, o Ka Sedã Urban Warrior e a Ranger nas versões Storm e Black.

Territory

Utilitário esportivo foi desenvolvido com a parceira Jianling Motor, na China

Mesmos sem versão definitiva o Territory tem chegada certa ao país. De porte medio, o utilitário esportivo foi desenvolvido com a parceira Jianling Motor, na China e deverá se posicionar entre modelos como o Jeep Compass. Isso justifica a linha asiática do veículo que parece descolado do portfólio atual. O porte impressiona assim como o painel digital e a grande tela multimídia central. Apesar disso, o acabamento da versão mostrada é até simples o que fica evidente pela tampa do porta malas sem comando elétrico de fechamento. Tampouco a motorização foi revelada, mas no emblema traseiro há uma inscrição com o logotipo do motor Ecoboost. Na China, onde será fabricado, terá versões com o propulsor 1.5 três cilindros turbo de 163cv.

Edge ST

Ford Edge ST chega reestilizada

Outro veículo do novo momento da Ford será o Edge ST, que traz consigo uma leve reestilização. A novidade não deve ter grande volume de venda mas pode colocar a Ford em outro disputado segmento: dos modelos premium e tecnológicos posicionado na faixa dos R$ 200. O Edge ST tem motor 2.7 V6 Ecoboost que desenvolve 340 cv.

Ka Urban Warrior

Como a Ford já renovou a linha Ka com discretas alterações visuais, novos motores e transmissão, o Salão do Automóvel terá apenas uma versão de perfil aventureiro para o Sedã. Com nome comprido, assim como o Territory, o Ka Urban Warrior tem suspensão elevada, aros plásticos nos pára-lamas, novos para-choques e rodas com novo desenho. A Ford tem diversificado ao máximo seu compacto que tem vendido acima das 8.000 unidades por mês, rivalizando com o Hyundai HB20 a segunda colocação do ranking da Fenabrave.

EcoSport Titanium

A polêmica roda estepe posicionada na tampa do porta-malas é uma característica que pode estar com os dias contados no EcoSport. Inicialmente na versão topo de linha, a Titanium, a parte traseira ficou mais limpa. Aliás o carro não terá estepe e sim pneus run flat, capazes de rodar mesmo furados a até 80km/h usando um kit temporário de enchimento. Também é quase certo que o EcoSport terá apenas motores 1.5 na linha, abrindo mão do 2.0 no futuro. Isso abrirá espaço, mais uma vez, para o Territory.

Ford Ranger Black e Storm

A versão Black tem estilo alternativo

A Ranger também ganhará duas novas versões. A Storm terá visual off road com a mesma cor já disponível no EcoSport Storm. A versão Black tem estilo alternativo e parece inspirada na Chevrolet S10 Midnight que acelerou as vendas da utilitária concorrente. O visual é todo em preto e o logotipo da marca aparece em sua primeira versão dos primeiros anos da Ford em Michigan. Tem tudo para chegar ano que vem, quando a montadora deve celebrar os 100 anos da presença no mercado brasileiro.

A RangerStorm terá visual off road com a mesma cor já disponível no EcoSport Storm

