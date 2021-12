Ford tem pressa para marcar território

Já apresentado aos jornalistas especializados, o SUV Territory é o protagonista do estande da Ford no Salão do Automóvel. Surgiu com brilho e pompa apresentado pelo presidente para a América Latina, Lyle Watters.

Apesar de oficialmente a montadora dizer que o SUV vem para “avaliar a recepção do público”, a verdade é que há pressa para lançá-lo aqui por dois motivos.

O primeiro é a liderança do Jeep Compass entre os médios que já vendeu pouco mais de 55 mil unidades este ano, sendo que em outubro foram 6,1 mil veículos. Ou seja, é um grande filão a ser combatido. Da mesma forma, o apetite da Volkswagen pelo segmento que terá em breve T-Cross, Tarok e já tem o Tiguan, preocupam a gigante norte-americana.

O segundo é a decisão clara da Ford em deixar o segmento dos automóveis médios para focar nos SUVs. Com o futuro incerto do Fiesta e do Focus, dois bons automóveis ameaçados pela onda dos utilitários esportivos, a Ford tem feito de tudo para acelerar o projeto do Territory.

Além de um projeto mais barato, já que o Territory foi desenvolvido pela JMC, parceira da Ford na China, o Territory está pronto. Mesmo com visual bastante asiático com linhas arredondadas - em descompasso com o restante do portfólio da marca, a modernidade do painel digital, o porte e a proposta de um veículo que sugere ser de um segmento superior podem cair como uma luva para fazê-lo vender mais. Deverá ter motor Ecoboost 1.5 turbo - como o emblema colado na tampa do porta-malas ou ainda o Duratec 2.0 que logo deve deixar de ser oferecido no EcoSport deixando esse produto definitivamente nivelado abaixo dos R$ 100 mil. Pelo visto a Ford já se movimentou e bastante para a chegada de um utilitário feito para marcar território.

