Ford solta novas cores para a linha Ka 2013

O compacto Ka ganhou novas cores em sua linha 2013. A Ford já liberou a venda das novas cores: as sólidas vermelho Arizona e branco Ártico, além da metálica prata Dublin e a perolizada preto Bristol. O modelo tem preço sugerido a partir de R$ 21.800.

A Ford está aproveitando todo o maquinário e os equipamentos para a produção do New Fiesta global na fábrica de São Bernardo para oferecer maior qualidades em outros veículos, como o compacto Ka.

O Ford Ka 2013 vem equipado com o motor flex RoCam 1.0, de 73 cavalos de potência máxima, e uma lista de de série que inclui conta-giros, alerta de manutenção programada, chave única para ignição e abastecimento e desligamento automático das luzes e faróis junto com a ignição.

A fabricante oferece ainda um pacote de opcionais, com oferta de airbag duplo, rodas de liga leve de 14 polegadas, sistema de som MyConnection com CD/MP3-player, entrada para iPod, USB e conexão Bluetooth. O Ka 2013 tem ainda opção de piscas integrados nos retrovisores, molduras laterais na cor do veículo, bancos em tecido exclusivo e saídas de ar, maçanetas e alavanca do câmbio na cor Ford Silver, no Kit Pulse.

