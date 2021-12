Ford reforça a potência na Ranger XL

Com destino exclusivo para frotas, a Ford apresentou a versão XL com maior potência da Nova Ranger. Equipado com motor 2.2 Diesel, o lançamento atinge 150 cavalos (3.700 rpm) e torque máximo de 375 Nm (entre 1.500 e 2.500 rpm).

A nova versão da Ranger foi equipada de série com direção hidráulica, ar-condicionado, travas elétricas com controle remoto, freios ABS com EBD, air bags dianteiros, computador de bordo com sete funções, coluna de direção com regulagem de altura e chave tipo canivete. O modelo XL é o veículo de entrada na linha Ranger, que conta também com opções de cabine simples ou dupla, tração 4x2 ou 4x4 e acabamento XLS, XLT e Limited.

A motorização da XL ganhou nova programação da central eletrônica, responsável pelo aumento do torque e da potência.

As outras opções de blocos da picape média Ford Ranger são 3.2 Diesel de cinco cilindros e 2.5 Flex. O primeiro modelo tem 200 cavalos de potência máxima, a 3.000 rpm, e torque de 470 Nm, entre 1.750 e 2.500 rpm. Já o segundo desenvolve 168 cavalos (5.500 rpm) e 236.2 Nm (3.750 rpm) com gasolina e 173 cavalos (5.500 rpm) e 243 Nm (4.250 rpm) com álcool.

