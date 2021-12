Ford produz primeiro novo EcoSport na Índia

A Ford anunciou a produção do primeiro novo EcoSport na Índia. O momento foi marcado por um evento, na fábrica de Chennai, que reuniu em torno de 2.500 empregados do time global da marca. A unidade indiana é a terceira a produzir o novo modelo, atrás de de Camaçari, na Bahia, e Chongqing, na China. O carro fabricado foi na cor laranja Savana.

O novo EcoSport foi exibido na Índia primeiramente Salão de Nova Déli, em janeiro de 2012. Desde então, foram divulgadas algumas informações antecipadas sobre o veículo, com o intuito de aumentar as expectativas dos possíveis consumidores.

A Ford Índia realizou eventos de pré-lançamento do carro em 12 cidades do país. No mês que vem, na cidade de Goa, haverá um test-drive com a imprensa, além de mais 18 empregados selecionados. O produto será exportado para mais de 60 países.

