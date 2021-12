O presidente da Ford, Steven Armstrong, confirmou a produção do New Fiesta na fábrica de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. O anúncio, feito no Salão de Detroit, inclui apenas a versão hatch, de cinco portas. O modelo sedã, por enquanto, continuará sendo importado do México. Futuramente, também será feito na cidade paulista.

O New Fiesta foi o compacto mais vendido na Europa no ano passado, com 306.405 unidades comercializadas. O Focus também garantiu um bom desempenho, sendo o segundo do seu segmento no ranking de vendas, com 241.862 unidades. Assim, os dois modelos ajudaram a Ford a ganhar a vice-liderança no mercado europeu de 2012, com 953.174 veículos.

O New Fiesta hatch foi apresentado em outubro de 2011, em Punta del Este, no Uruguai. Sempre equipado com motor Sigma 1.6 16V Flex, o automóvel tem três versões de acabamento. O pacote de entrada inclui ar condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, CD Player MP3 com entrada auxiliar, alarme perimétrico, rodas de liga leve aro 15 e seis alto falantes.

Ford New Fiesta será produzido no Brasil

Desde que foi lançado, em 1976, o Fiesta já vendeu mais de 15 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se um dos maiores sucessos da história da Ford. Em outubro de 2001, foi inaugurada a fábrica da Ford em Camaçari (BA), onde o Fiesta Rocam é produzido.

