Ford New Fiesta chega a partir de R$38.990

O New Fiesta Hatch 2014 foi apresentado pela Ford em Foz do Iguaçu, no Paraná. O carro passa a contar com a ampla grade dianteira, visual inaugurado pelo Fusion. Na traseira, aerofólio integrado na tampa do porta-malas e para-choque com elemento inferior em preto.

A nova geração do modelo, que agora é produzido no Brasil, traz duas opções de motorização da família Sigma: o 1.5 DOHC 16V Flex, que desenvolve potência máxima de 111cavalos (etanol); e o 1.6 16V TiVCT Flex com duplo comando de válvulas variável e independente, que gera 130 cavalos.

O bloco 1.5 é sempre acoplado à transmissão manual IB5. Já o modelo 1.6 pode escolher entre a mesma caixa manual ou a automática PowerShift, de seis velocidades e dupla embreagem.

O New Fiesta Hatch é o primeiro automóvel da Ford a usar o sistema Ford Easy Start. Com isso, a linha de combustível é aquecida quando necessário para a partida a frio, por meio de sensores, dispensando o reservatório de combustível (também conhecido como tanquinho).

No modelo 1.5, há o sistema MyConnection Gen. 3, com conexão USB e Bluetooth. As versões 1.6 foram equipadas com o sistema de conectividade SYNC, que permite a interação por comando de voz com o celular e músicas.

Na top de linha Titanium, são sete airbags, incluindo um de joelho para o motorista. Nas outras configurações, são dois airbags desde a primeira oferta de catálogo.

Versões

O New Fiesta 2014 é oferecido de quatro maneiras: 1.5 S (R$38.990), 1.5 SE (R$42.490), 1.6 SE (R$45.490 com transmissão manual e R$48.990 com automática) e 1.6 Titanium (R$51.490 ´para manual e R$54.990 na automática).

O primeiro modelo, o 1.5 S, é equipado com duplo airbag, freios ABS com EBD, direção elétrica, ar-condicionado, travas, espelhos e vidros dianteiros elétricos, alarme volumétrico, rodas de 15 polegadas com calota integral, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, além do sistema de som MyConnection Gen. 3.

O 1.5 SE adiciona rodas de liga leve de 15 polegadas, farol de neblina e pacote de acabamento SE.

Para a configuração 1.6 SE, foram reservados controle eletrônico de estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida em rampa, ar-condicionado digital, vidros elétricos com abertura e fechamento global, sistema SYNC com comandos de voz em português e controles no volante e rodas de alumínio de 15 polegadas.

A top de linha, Titanium 1.6, traz sete airbags, bancos e volante em couro, controle automático de velocidade, sensor de estacionamento, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, retrovisor interno eletrocrômico e rodas de alumínio de 16 polegadas.

adblock ativo