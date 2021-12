Ford Mustang chega às lojas baianas

O carro mais icônico da Ford chega reestilizado e mais potente ao Brasil. Revelado em janeiro, durante o Salão de Detroit, o novo Mustang será vendido por R$ 299.900, ou seja, R$ 10.000 a menos que seu principal rival, o Chevrolet Camaro SS.

Sob o capô, o cupê desembarca unicamente na versão GT Premium, equipada com o motor V8 5.0 de 466 cv, associado à transmissão automática de 10 velocidades. O carro acelera de 0 a 100 km/h em quatro segundos e atinge a velocidade máxima de 250km/h. Sim, o Mustang vai fazer você querer acelerar.

O tradicional ronco do propulsor agora pode ser silenciado. É possível dar a partida em modo silencioso e agendar os horários para sair sem fazer barulho, na surdina. O que chega a ser uma afronta quando se trata do ronco de um Mustang que deve ser visto e ouvido.

Só por ser um Mustang, o carro já atrai olhares por onde passa, mas na versão atualizada, o muscle car recebeu novos retoques de modernização e esportividade como os novos faróis, novo para-choque e lanternas redesenhadas. O esportivo também sai de fábrica com bancos Recaro revestidos em couro com aquecimento e refrigeração, rodas de 19 polegadas, partida do motor por botão, central multimídia SYNC 3 com nove alto-falantes e aviso de pontos cegos.

Muitos pontos surpreendem o motorista ao entra na cabine do Mustang, mas ao ligar o motor os olhos instantaneamente se voltam ao moderno quadro de instrumentos em tela digital de 12 polegadas, que pode ser customizado de várias formas por meio dos botões do volante de três raios.

Mercado local

O desenvolvimento global do Mustang ganhou influências também da equipe local da engenharia da Ford, que foi a responsável por produzir o Sistema de admissão de ar, os coxins do motor e o sistema de arrefecimento do modelo vendido no mundo inteiro.

De acordo com Leonardo Ferreira, Gerente de Vendas da Indiana em Salvador, a expectativa para a venda do veículo no mercado baiano é grande. "O Mustang foi criador do segmento. É um dos veículos esportivos de maior reputação e sucesso no mundo, com aproximadamente 9,8 milhões de unidades vendidas ao redor do planeta desde seu lançamento em 1964, já é um sucesso por si só".

O modelo já está em pré-venda desde janeiro e as primeiras entregas foram feitas este mês. Na Bahia a procura cresce de forma positiva. “Temos muita demanda, é um carro com identidade e os clientes ficam encantados quando entram e o encontram no showroom. Já vendemos duas unidades e já as entregamos, os clientes já estão desfrutando nas ruas de Salvador dessa máquina. Temos ainda clientes em espera com compromisso de compra”, revela.

O lançamento oficial do Mustang nas montadoras será em abril. Enquanto isso, a loja da Ford baiana está iniciando o planejamento de marketing convidando alguns clientes em potencial para conhecer o veículo e para realizar o test drive do modelo disponível, por enquanto,apenas na loja Indiana do Iguatemi.

"A identidade do veículo é de fato algo marcante, o ruído do motor, design do carro é algo que os consumidores procuram ver logo de início no veículo. Dar partida no Mustang é uma experiência única", conclui.

A Ford nomeou a loja como distribuidor especialista na Bahia.

