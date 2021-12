Ford mostra novo Focus e tendências tecnológicas

Em evento que reuniu especialistas para mostrar as novas tendências tecnológicas dos automóveis da marca, a Ford aproveitou para apresentar a futura geração do hatch Focus, que chega ao Brasil em setembro deste ano remodelado visualmente (semelhante ao carro vendido na Europa). Além disso, a montadora mostrou algumas das novas tecnologias que o modelo vai trazer para o segmento de veículos médios.

Entre elas, quatro equipamentos que serão oferecidos: sistema SYNC com AppLink, Assistência de Emergência, estacionamento automático e frenagem de emergência. A exibição foi feita nesta quarta-feira, durante o Seminário Ford de Tecnologia e Conectividade, na capital paulista, em um estúdio com recursos de projeção mapeada, que permitiu visualizar as situações de uso com imagens 3D.

O evento contou com a participação do jornalista Reginaldo Leme, que falou sobre tecnologia e Fórmula 1, além do presidente da Ford América do Sul, Steven Armstrong, o vice-presidente mundial de Pesquisa Avançada da Ford, Ken Washington, e do diretor de Engenharia da Ford América do Sul, Marcio Alfonso. Enquanto Steven Armstrong reforçou o pioneirismo no assunto dos mais de 100 anos de história da Ford, o diretor Marcio Alfonso fez questão de explicar que a meta é incluir mais tecnologia nos carros sem onerar o valor final dos veículos. Para ele, esse é o grande desafio das montadoras atualmente. "O grande desafio é achar o balanço exato para que o custo das novas tecnologias não chegue até o preço final do carro. Estamos trabalhando para encontrar uma forma de baratear o valor dessa tecnologia com esforço e criatividade", afirmou.

"Estamos trabalhando para antecipar as necessidades e desejos dos consumidores, especialmente em conectividade, mobilidade e veículos autônomos, e para tornar essas tecnologias acessíveis para todos, não apenas para os consumidores de luxo", garantiu Armstrong, se referindo ao compacto de entrada Ka como um exemplo.

Para o jornalista Reginaldo Leme, não existe dúvida que o uso do carro elétrico em competições é questão de tempo e que as pistas continuam sendo uns dos grandes laboratórios da indústria automotiva. "Carro elétrico em competição é algo inevitável. Já estamos utilizando carros híbridos e em muito breve eles se tronarão maioria, até porque a FIA apoia essa evolução", explicou. "Como exemplo dessa evolução, basta lembrar que no tempo de Ayrton Senna ainda nem havia internet. O desenvolvimento do carro dependia quase que exclusivamente da sensibilidade do piloto. Hoje, a telemetria dá todos os parâmetros do carro em tempo real", disse.

"Essa e várias outras tecnologias, como os sistemas de injeção, turbo, freio ABS, controle de tração e paddle shift, são exemplos de desenvolvimentos feitos para as pistas que depois chegaram aos carros de rua" , emendou.

MOBILIDADE

Convidado especial direto do Centro de Pesquisa e Inovação em Palo Alto, no Vale do Silício, Califórnia, nos Estados Unidos, o vice-presidente mundial de Pesquisa Avançada da Ford, Ken Washington, mostrou pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela empresa sobre mobilidade. O plano Ford Smart Mobility mostra a visão da empresa na busca de soluções de mobilidade, com foco na conectividade, veículos autônomos, análise de dados e experiência do cliente. Quatro tendências estão na base do plano: o avanço da população urbana, o crescimento da classe média, a sustentabilidade ambiental e as mudanças de hábitos e prioridades dos consumidores.

As soluções previstas incluem veículos que se comunicam uns com os outros e com a infraestrutura da cidade, os dispositivos móveis e casas inteligentes, ajudando a evitar congestionamentos e a criar novas experiências. "Vemos um mundo onde os veículos se comunicam uns com os outros, os motoristas e veículos se comunicam com a infraestrutura da cidade para evitar congestionamentos e as pessoas compartilham veículos e múltiplas formas de transporte em seus deslocamentos diários", disse Ken Washington.

NOVO FOCUS

A montadora não adiantou muitas informações sobre a nova versão do hatch Focus que chega ao Brasil no mês de setembro, como motorização, preço e equipamentos. Contudo a mudança mais radical fica por conta da atualização do design. O carro - que deve ser o grande destaque da amrca no salão de Buenos Aires em junho - agora segue o DNA visual da linha mundial da Ford (inaugurada com o Fusion em 2012), com uma grande grade na frente. As linhas laterais e traseiras são semelhantes ao Focus atual, com marcação da cintura das janelas alta e largas lanternas horizontais.

O investimento maior fica com as novas tecnologias. De acordo com Marcio Alfonso, o sistema SYNC mostra o pioneirismo da Ford em sistemas de conectividade embarcados, com comandos de voz para operação do celular, rádio e climatização do veículo, sem a necessidade de tirar as mãos do volante. "Com o sistema AppLink, o SYNC também passou a acessar aplicativos de smartphones que abrem várias opções de informação, entretenimento e conveniência, dentro do conceito de conectividade com segurança."

A Assistência de Emergência faz uma ligação automática ao serviço de atendimento médico de urgência, SAMU, em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível. Já o estacionamento automático, que será introduzido no Brasil com o novo Focus, funciona com o apoio de sensores e câmera e é capaz de manobrar tanto em vagas paralelas como perpendiculares, sem que o motorista precise mexer no volante. Agora o carro entra e sai da vaga sozinho.

O assistente de frenagem de emergência é outra tecnologia voltada para a segurança e conta com sensores que monitoram o tráfego e, ao detectar a possibilidade de uma colisão, reduz a velocidade e aciona os freios do veículo. Ele opera em velocidades de até 50 km/h e ajuda a evitar acidentes causados por desatenção no trânsito.

Estas duas últimas tecnologias - estacionamento automático e assistente de frenagem de emergência - contribuíram para dar ao Novo Focus o título de carro médio mais inovador no prêmio AutomotiveINNOVATIONS, realizado este mês na Alemanha.

* O jornalista viajou a convite da Ford

adblock ativo