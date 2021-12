Ford mostra desenvolvimento do visual dos carros

A Ford tem grandes modelos no mercado brasileiro. Além do novo Fusion lançado esta semana na Praia do Forte (BA), a marca americana acertou com o Ka que, no ranking dos mais vendidos do ano, está em 3º lugar com 48.755 unidades comercializadas até agosto. Um dos principais itens responsável pelo sucesso no hatch da Ford é o design.

O visual conta muito na hora de escolher o carro. Pensando nisso, a montadora realizou o Ford Design Feeling, um evento que compartilhou todo o processo de criação do veículo, desde o esboço do design até a finalização dos detalhes. O processo começa com a análise de todos os dados relevantes sobre o cliente-alvo para um determinado veículo. As pesquisas para o desenvolvimento de um produto pode começar até quatro anos antes. "As pesquisas nos permitem observar, de forma imersiva, os comportamentos dos consumidores de modo a entendermos suas expectativas de uso do produto", explica Adília Afonso, supervisora de design da Ford América do Sul.

Com os gostos definidos, é hora dos designers colocarem a mão na massa e começarem a parte prática. A etapa da criação é por meio de croquis, rabiscos que podem ser feitos em papel ou no computador. O desenho então é transformado em um modelo em 3D, feito com material chamado de "clay" (argila), e recebe detalhes de acabamento como faróis, vidros e grades.

A argila plástica sintética é aquecido a altas temperaturas até que ganhe uma textura maleável para facilitar sua aplicação sobre uma base de PU, uma espuma de poliuretano de alta densidade. Ao esfriar, o clay automobilístico volta a sua textura mais firme, permitindo que os designers, juntamente com os modeladores, possam esculpir sua superfície.

O acabamento final é artesanal. O passo seguinte é buscar o material com os fornecedores de tecido, textura e tintas de interior e exterior, juntamente com o perfil do cliente e a categoria de carro. Por último, a fase visual, onde são definidos os detalhes estéticos.

A Ford, em parceria com seus centros de pesquisa na Europa, desenvolveu vestimentas que simulam, em situação próxima do real, os efeitos da gravidez, terceira idade, uso de drogas e embriaguez ao dirigir um veículo. Usadas pelos especialistas para pesquisar os aspectos e diferentes condições de uso ao volante, o objetivo dos trajes é entender as dificuldades e limitações e também conscientizar os consumidores sobre o perigo de dirigir sob efeito de álcool ou de drogas.



