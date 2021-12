Ford lançou o novo EcoSport no Brasil

Natal - A Ford lançou no fim de semana o novo EcoSport. A segunda geração do veículo, que foi desenvolvido e é produzido na fábrica de Camaçari (BA), entrou na categoria dos carros globais da Ford, que irá fabricá-lo também na China, Índia e Tailândia para ser comercializado em mais de 100 países de mercados emergentes, América do Sul e no México.

Lançado em 2003 no Brasil, o utilitário da Ford foi o pioneiro no segmento dos off-road urbanos e já ultrapassou as 700 mil unidades produzidas para os mercados da América do Sul e do México. Inovou por usar uma plataforma de um veículo compacto – o Fiesta “baiano” – com características visuais de jipinho trilheiro e opção de tração 4x4.

O novo EcoSport foi apresentado em janeiro deste ano, simultaneamente, no Salão de Nova Dhéli (Índia) e em Brasília e, em abril, no Salão de Beijing (China), um dos mais importantes eventos automotivos da Ásia. Desde o início de julho, está em pré-venda nas concessionárias em todo o País e começa a chegar em setembro nas versões S, SE, FreeStyle e a topo da gama Titanium, com duas opções de motores, o Sigma 1.6 Flex e o Duratec 2.0 Flex, ambos com bloco de alumínio. Seu preço parte de R$ 53.490 e a versão Freestyle 1.6 flex sai por R$ 59.990.

Mercado - O utilitário da Ford tem rivais como o Renault Duster, Citroën AirCross e o CrossFox, modelos que seguem a trilha para conquistar os consumidores que desejam um carro urbano com perfil todo-terreno. Desde o lançamento no fim do ano passado, o Duster tem incomodado o EcoSport.

Balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores indica que o jipinho da Renault emplacou 22.544 unidades contra 16.767 veículos do carro da Ford no primeiro semestre.

Ao ser comparada com a versão atual, a segunda geração do EcoSport está bem maior, com altura de 1.672 mm, comprimento de 4.239 mm e entre-eixos de 2.520 mm.

Versões e preços:

- Ford EcoSport 1.6 S — R$ 53.490

- Ford EcoSport 1.6 SE — R$ 56.490

- Ford EcoSport 1.6 Freestyle — R$ 59.990

- Ford EcoSport 2.0 Freestyle — R$ 62.490

- Ford EcoSport 2.0 Titanium — R$ 70.190

*O jornalista viajou a Natal a convite da Ford do Brasil

>>Leia avaliação do novo EcoSport na edição do Classiautos na próxima quarta-feira.

